Gördes Fundacık’ın HİS göleti hazır

Kırsalda sulama yatırımlarına hız veren Manisa Büyükşehir Belediyesi, Gördes ilçesi Fundacık Mahallesi’nde yeni bir hayvan içme suyu göleti yaparak üreticinin hizmetine sundu.

Proje ve çalışmalarıyla üreticinin yanında olan Manisa Büyükşehir Belediyesi, bir yandan yeni bir hayvan içme suyu göleti yaparken bir yandan da mevcut göletlerde bakım ve onarım çalışması yaparak verimi arttırıyor. Bu çerçevede Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Kırsal Alan Yönetimi Şube Müdürü Ali Osman Kaplan, daire başkanlığı ekipleri ve Gördes Muhtarlık İşleri Sorumlusu Hüseyin Yılmaz, ilçede yapımı tamamlanan Fundacık Mahallesi hayvan içme suyu göleti ve onarım çalışması planlanan göletlerde incelemede bulundu. İlk olarak Fundacık Mahallesi’nde Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan gölette incelemede bulunan heyeti Fundacık Mahalle Muhtarı Coşkun Çırak karşıladı. Mahalle Muhtarı Coşkun Çırak, “Merada otlayan besi ve yaban hayvanları özellikle yaz aylarında daha da ihtiyaç duyduğu temiz su kaynağı göletten sağlayacak. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün’e bu çalışma için teşekkür ediyorum” dedi.

Fundacık’ın ardından Kalemoğlu ve Börez de hayvan içme suyu göletlerinde incelemede bulunan Kırsal Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, yapılması planlanan onarım ve bakım çalışmalarıyla ilgili tespitte bulundu.

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