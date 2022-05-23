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Şehzadeler Belediyesi Sancaklıbozköy’de 27. Kiraz Festivali düzenledi

İHA

Şehzadeler Belediyesi Sancaklıbozköy’de 27. Kiraz Festivali düzenledi

Şehzadeler Belediyesi, kiraz diyarı Sancaklıbozköy’de 27. Kiraz Festivali düzenledi. Bölgede mevsim itibariyle yetişen üç kiraz cinsi arasında yapılan Kiraz Yarışması’nda en güzel kirazları üreten üreticiler altınla ödüllendirildi.
Şehzadeler Belediyesi, pandemi nedeniyle ara verilen Sancaklıbozköy Kiraz Festivalinin 27.’sini düzenledi. Yoğun bir katılımla gerçekleştiren festivalde yapılan Kiraz Yarışmasında en güzel kirazları üreten üreticiler altınla ödüllendirildi. Vatandaşların yoğun katılımıyla gerçekleştirilen festivalde Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, Şehzadeler Kaymakamı Cemal Hüsnü Çaykara, MHP İl Başkanı Murat Öner, AK Parti Şehzadeler İlçe Başkanı Mehmet Emin Çipiloğlu, MHP Şehzadeler İlçe Başkanı Şener Özten, Tarım İl Müdürü Metin Öztürk, Kültür ve Turizm İl Müdürü İbrahim Sudak, İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Dikici, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Özgür Can, Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Altındağ, belediye başkan yardımcıları ve meclis üyeleri, siyasi parti ve sivil toplum örgütü temsilcileri de hazır bulundu.
Festival çerçevesinde düzenlenen kiraz yarışmasına katılan üreticilerin ürünlerinin jüri üyelerince değerlendirmeye alınmasıyla başlayan festivalde, önce Şehzadeler Mehter Takımı konser verdi ardından Sancaklıbozköy Ortaokulu öğrencileri hazırladıkları skeç ve halk oyunu gösterilerini sahneledi. Yerel sanatçı Esin Karalar’ın sahne aldığı festivalde eğlencenin dozu her geçen dakika biraz daha artarken festivale katılan vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulunuldu.

“Kurduğumuz günden beri tarıma duyarsız kalmadık”
Festivalin açılış konuşmasını yapan Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Şehzadelerin bir tarih, kültür ve medeniyet şehri olduğu kadar bir tarım kenti olduğunu hatırlatarak şöyle konuştu. “320 bin dönüm tarım arazimiz var. O yüzden 2014 yılında Şehzadeler Belediyemizi kurduğumuz günden beri tarıma duyarsız kalmadık” dedi. Çiftçilerin işlerini kolaylaştırmak için pek çok proje ve hizmeti gerçekleştirdiklerini anımsatan Başkan Çelik “Hiç şüphesiz yaptıklarımızdan daha fazlasını yapacağız. Sancaklıbozköy Mahallemiz kuzey yarım kürede açık alanda ilk kirazın hasat edildiği yer. Bu yıl sıcaklar geç başlamasına rağmen çok şükür bu yıl da ilk kirazın hasadını yaptık ve gerçekleştirdiğimiz tören ile ilk hasadın sembolik satışını gerçekleştirdik. Bugün de kiraz festivali yapıyoruz. Pandemi nedeniyle ara vermiştik. İstedik ki üreticilerimiz, bin bir zahmetle çalışarak şehrimizin ve ülkemizin ekonomisine katkıda bulunan çiftçilerimiz stres atsınlar, rahatlasınlar. Kiraz yarışmamız var. Jürimiz tespitlerini yaptı birazdan sonuçlar açıklanacak. Muhtarıma biraz önceki sözleri için teşekkür ediyorum. Rabbimden niyaz ediyorum beni sizlere mahcup etmesin. Layık olduğunuz hizmetleri sizlere sunabilmek için şahsıma ve ekibime güç, kuvvet ve sağlık versin” dedi.
Konuşmasına yeni bir etkinliğin müjdesini vererek devam eden Başkan Çelik, “İki yıllık pandemi döneminde bir araya gelemedik. Toplanamadık, eğlenemedik. Bırakın konseri, anne babamıza gidip ellerini öpemedik, onlara sarılamadık. Rabbime sonsuz hamdolsun ki bizi bu illetten kurtardı. Şimdi 3 Haziran Cuma günü saat 21:00’da Cumhuriyet Meydanında bir konserimiz olacak. Sanatçılarımız Bilal Sonses ve Ekin Uzunlar konserine hepinizi davet ediyorum. İki ki varsınız” diye konuştu.

“Şehzadelerimiz hizmetlerin en güzeline layık”
Pandemi döneminin ardından insanların sosyal ve kültürel etkinliklere yeniden kavuştuğunu belirten Şehzadeler Kaymakamı Cemal Hüsnü Çaykara ise “Çalışan gayret gösteren insanlarımızın eğlenmek, dinlenmek de hakkı. Sancaklıbozköy de bunu en güzel yapan mahallerimizden. Bir ay önce kuzey yarım kürenin ilk kirazının hasadını yapmıştık, şimdi de kiraz festivalindeyiz. Mahallemiz, Şehzadelerimiz hizmetlerin en güzeline layık. Rabbim onlara en güzel hizmetleri yapmayı hepimize nasip etsin” dedi.
“Sancaklıbozköy’ün adını tüm Türkiye duydu”
Manisa Valisi Yaşar Karadeniz ise Sancaklıbozköy’e üçüncü gelişi olduğunu belirterek son gelişinin ilk kirazın hasat töreni olduğunu hatırlattı. Vali Karadeniz “O günkü tören basında çok geniş yer buldu. Sancaklıbozköy’ün adını tüm Türkiye duydu. Bugün de kiraz festivali yapıyoruz. Pandemide birçok etkinlik yapılamadı. O günler artık geride kaldı. İnşallah bir daha o günleri yaşamayız. Neşemizin, eğlencemizin daim olmasını diliyorum. Bizim size ihtiyacımız var. Nerede bir kriz olsa iş dönüp dolaşıp tarıma geliyor. Dolayısıyla tarımda faaliyet gösteren çiftçilerimiz bizim için çok kıymetli. Onlar en kutsal mesleklerden birini yapıyorlar” diye konuştu.

En iyi üreticiler ödüllendirildi
Konuşmaların ardından yapılan kiraz yarışmasında dereceye girenler açıklandı ve en güzel kirazları üreten üreciler protokol tarafından altınla ödüllendirildi. Broks cinsi kiraz kategorisinde 1. İrfan Coşkuner, 2. İzzet Karabıyık,3. Hüseyin Çimen; Alara cinsi kiraz kategorisinde 1. Ali Divrit 2. Muhsine Kaçar 3. Erkan Turgut; Vista cinsi kirz kategorisinde 1. İbrahim Bilgin , 2. Erkan Turgut, 3. İsa Çimen oldu.

Festival coşkusu Ankaralı Coşkun’la arttı
Ödül töreninin ardından Ankaralı Coşkun sahne alarak festival coşkusuna coşku kattı. Sanatçı birbirinden güzel parçalarını Şehzadeler halkı için seslendirirken, vatandaşlar da kurtlarını dökerek keyifli bir gün geçirdi.

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