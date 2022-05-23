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Manisa FK'da Levent Eriş dönemi Manisa Futbol Kulübü’nde yeni teknik direktör Levent Eriş, sportif direktör Levent Devrim oldu

İHA

Manisa FK'da Levent Eriş dönemi Manisa Futbol Kulübü’nde yeni teknik direktör Levent Eriş, sportif direktör Levent Devrim oldu

– Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Manisa Futbol Kulübü’nde teknik direktörlük görevine Levent Eriş getirilirken, sportif direktör ise Levent Devrim oldu.
Yeni sezona şampiyonluk parolasıyla hazırlanan Manisa FK, Turgay Altay’dan boşalan teknik direktörlük görevi için Levent Eriş ile anlaşırken, sportif direktörlük görevine ise Levent Devrim’i getirdi. Daha önce de kulüpte görev alan her iki başarılı isim için bugün Fikri Bayrıl Spor Tesisleri’nde imza töreni düzenlendi. Törende konuşan Manisa FK Başkanı Mevlüt Aktan, "Biz 2. Lig’e çıktığımızda bir felsefe koymuştuk yeni jenerasyon hocalarla çalışıp onlara da şans vermek, fırsat tanımak istedik. Bizim yapımıza da uygun olduğunu düşündük. Onlar da belli noktalarda değerlendirdiler katkıları oldu. Şimdi de Türk futbolunda umarım iyi yerlere geleceklerdir. Biz kendimizi ve şehri iyi tanımladık. Birlikte omuz omuza verebileceğimiz, birlikte ağlayacağımız, gerektiğinde kapı pencere kıracağımız, gerektiğinde birbirimize sevgi anlamında sarılıp bir şeyler paylaşabileceğimiz ama kesinlikle günümüz ve dünya futbolunu, Türk futbolunun geçişte olduğunu biliyoruz, bunları birlikte planlayabileceğimiz ve Manisa Futbol Kulübü'nün istikrarsız olduğu tek konu olan teknik adamlık konusunda istikrar sağlayıp kulübün farklı bir yapılanmasıyla devam etmesi gerektiği düşüncesi oluştu. Yeni teknik direktörümüz Levent Eriş hocamız, uzun yıllardır Manisa’da ve Manisa dışında sürekli paylaşım içinde olduğumuz dostumuz. Levent Devrim ki bu kulüpte aynı şekilde çok önemli noktalara parmak basmış. Bu kulübün bugünlere kadar gelmesinde büyük emeği olan çok savaştığımız kavga ettiğimiz tartıştığımız Manisa için Manisa Futbol Kulübü için yaptığımız şeyler var. Günlük düşünmüyor ondan da vazgeçmek istiyoruz. Futbol çok değişken. Vücut dengeniz, psikolojiniz değişiyor. Sizin dışınızda bazı şeyler olabiliyor. Türk futbolu kaygan bir zemin. Manisa Futbol Kulübü devamlılığı ve istikrarı hocasında da futbol direktöründe de yöneticisinde de çalışanında da üstüne koya koya planlayarak devam edecektir. İkisi de bu kulübü sonuna kadar hak ediyor. Kendi evlerine geldiler. Hep profesyonel anlamda hem de ev sahibi olarak kendi evlerine girecekler. Başarılı olacaklarına canı gönülden inanıyorum. Biraz sabır diyorum sadece" şeklinde konuştu.

Başkan Vekili Engin Anlı: "Her iki hocamıza da başarılar diliyorum"
Anlaştıkları her iki ismin Manisa Futbol Kulübü’nün temellerini atan kişiler olduğunu vurgulayan Manisa Futbol Kulübü Başkan Vekili Engin Anlı, "Çok değerli iki futbol adamını yeniden bu çatı altında bir araya getirdiğimiz için ben çok mutluyum. Güçlerini birleştirecekler. Bu da Manisa Futbol Kulübü’nü ileriye taşımak anlamında çok daha iyi yerlere getirecektir diye düşünüyorum. Zor zamanlarda ellerini değil, vücutlarını taşın altına koyacak iki isim bizlerle birlikte olacak bundan sonra. Ben her iki hocamıza da başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Sportif direktör Levent Devrim: "Futbolun bana bir kupa borcu var"
Yeniden bu göreve geldiği için mutlu olduğunu aktaran sportif direktör Levent Devrim ise "Ben çok konuşan bir adam değilim. Daha çok çalışan bir adamım. Bu saatten sonra artık konuşmaktan ziyade çalışma vakti. Çok işimiz var. İnşallah Allah bizi mahcup etmez. Futbolun bana bir kupa borcu var. Geçen sene bir rahatsızlık yaşadım. Ayrılmak zorunda kaldım. O kulüp birinci ligde şampiyon oldu. Ben ayrıldığımda 8 puanla liderdi. Dolayısıyla futbolun bana bir kupa borcu var. Umarım bu borcu bu külüpte öder” diye konuştu.

Teknik direktör Levent Eriş: "Bu görevde olduğum için çok büyük onur duyuyorum"
Manisa FK’nın yeni teknik direktörü Levent Eriş de Manisa’nın kendisi için özel bir yeri olduğunun altını çizerek, "Çok güzel günler yaşadığım, çok şampiyonluklar yaşadığım Manisa’mıza geri döndüğüm için başkanımıza ve yönetim kurulumuza ve benim için değeri büyük olan, kader birliği yaptığımız Belediye Başkanımız Cengiz Ergün’e çok teşekkür ediyorum. Profesyonel kulüp geçmişi 7 yıl olan ama bu 7 yıla önemli başarılar sığdırmış bir kulüpte olmanın heyecanını yaşıyorum. Manisa Futbol Kulübü’nün bugün geldiği nokta çok önemli bir başarı. Çok farklı bir sinerji oluşturacağımızı düşünüyorum. Biz deneyimimizi, birikimimizi ortaya koymak için geldik. Manisa benim için çok özel bir yer. Bu görevde olduğum için çok büyük onur duyuyorum. Kulübümüzü en iyi yerlere taşımak için elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Hedefimiz Süper Lig, bugün olur veya yarın olur. Ben inanıyorum ki hep birlikte bu kulüp çatısı altında çok güzel işlere imza atacağız” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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