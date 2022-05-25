Soma Belediyesi Kültür Evi Müzesi ödüle layık görüldü

Tarihi Kentler Birliğinin ilk kez 2016'da düzenlemiş olduğu Müze özendirme yarışması, 6’ncı kez gerçekleştirildi. 7 kategoride düzenlenen yarışmada Soma Belediyesi Kültür Evi Müzesi Yaşam Kültürü Müzeleri kategorisinde ödüle değer bulundu.

TKB Müze Özendirme Yarışmasına 2022’de 15 belediye, toplam 17 müzeyle başvurdu. Bu yıl Jüri Özel Ödülü, El Sanatları ve Zanaat Müzeleri, Yaşam Kültürü Müzeleri, Kent Kültürü Müzeleri, Sanat ve Edebiyat Müzeleri, Millî Mücadele Müzeleri ve Doğa Tarihi Müzeleri olmak üzere 7 kategoride ödül verilen yarışmanın seçici kurulu Ahmet Erdönmez, Aziz Elbas, Y. Metin Keskin, Sezer Cihan, S. Yeşim Dizdaroğlu ve Kibele Eren’den oluşuyor.

TKB Müze Özendirme Yarışmasında bu yıl Soma Belediyesi Kültür Evi Müzesi Yaşam Kültürü Müzeleri kategorisinde ödüle değer bulundu.

Haziran ayında Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde 'Tarihi Kentler Birliği Kahramanmaraş Buluşması'nda düzenlenecek olan 2022 TKB Müze Özendirme Yarışması Ödül Töreni'ne Soma Belediye Başkanı Ali Tulup da katılacak.

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