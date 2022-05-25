Manisa’da ev yangını: 1 yaralı

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde bir evde çıkan yangında 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Alaşehir ilçesine bağlı İstasyon Mahallesi’nde Hıdır K.’ye ait evden dumanlar yükselmesi üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler yangını söndürmek için çalışma başlatırken yangın sırasında evde bulunan Güldane K. kendini dışarı attı. Dumandan etkilenen Güldane K.’ye olay yerinde bulunan sağlık ekipleri tarafından müdahale edildi. Güldane K. daha sonra ambulansla Alaşehir Devlet Hastanesine kaldırılırken yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.