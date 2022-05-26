Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ’den Akhisar’a 295 milyon TL yatırım

Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğünün bugüne kadar Akhisar’da hayata geçirdiği yatırımları ve planlanan projeleri aktaran Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, toplam yatırımın 295 milyon TL olduğunu ifade etti.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Akhisarlı muhtarlarla toplantıda bir araya geldi. Park İçi Kültür Merkezi Sinema Salonu’nda düzenlenen toplantıya MASKİ Genel Müdürü Burak Aslay, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları Ali Öztozlu, Ertuğrul Yıldırım, Uğur Başkal, MASKİ Genel Müdür Yardımcıları Gökhan Çevik, Erman Aydınyer, Daire Başkanları, MHP MYK Üyesi Mehmet Ödevli, MHP İl Başkanı Murat Öner, Ülkü Ocakları İl Başkanı Nazmi Akçay, Akhisar MHP İlçe Başkanı Ahmet Namal, Ülkü Ocakları İlçe Başkanı Adem Duran, Akhisar AK Parti İlçe Başkanı Fatih Füzün, MHP Şehzadeler İlçe Başkanı Şener Özten, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri, Manisa Gazeteciler Cemiyeti Onursal Başkanı Ertuğrul Aytaç, Akhisar Muhtarlık İşleri Müdürü Tahsin Arslan ve muhtarlar katıldı.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, sözlerine PençeKilit Harekat Bölgesi’nde şehit düşen 5 Mehmetçiği anarak başladı. 2 yılı aşkın süredir tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını dolayısıyla bir araya gelinemediğini ifade eden Başkan Ergün, “Tüm bu olumsuzluklara rağmen her zaman sizlerin yanında olduk. Hizmet ve yatırımlarımıza ara vermedik. Yaptığımız çalışmalarla 2021 yılında, 30 büyükşehir belediyesi arasında bütçesini en iyi yöneten belediye seçildik. 2021 yılı bütçe disiplinimizle 38 milyon liranın üzerinde bütçe fazlası verdik. Biliyorsunuz, belediyeler genelde bütçe açığı verirler. Biz, bütçe fazlası verecek düzeyde bir mali disiplinle çalışıyoruz” dedi.

MASKİ Genel Müdürlüğü tarafından ilçede yapılan çalışmaları aktaran Başkan Ergün, “Akhisar ilçemize, o günün parasıyla, 26 milyon 400 bin TL yatırım yaparak 101 ve 154 Mahalle Projemiz çerçevesindeki 14 mahallenin alt ve üstyapısını yeniledik. 3. etap altyapı programımız çerçevesinde Akhisar ilçemizde de altyapısı yenilenmesi gereken mahallelerimiz bulunuyor. Bu mahallelerimizin projeleri hazır. Gerekli izinlerin ve kredi onaylarının çıkması durumunda bu mahallelerimizin alt ve üstyapı çalışmasını yapacağız. 101 ve 154 Mahalle Projelerimize; içme suyu ve kanalizasyon dairesi başkanlıklarının yaptığı kısmi hat yenilemelerini de eklediğimizde güzel Akhisar’ımızda, bugüne kadar 245 kilometre içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu hattı döşeme işi gerçekleştirdik. Hayırlı uğurlu olsun” dedi.

İlçede altyapı sorunu olan Karaosmanoğlu Sanayi Sitesi konusuna da değinen Başkan Ergün, “Akhisar ilçemizde uzun zamandır yapmak istediğim ancak bazı sebeplerden dolayı hayata geçiremediğimiz bir projemiz daha var. Hepinizin malumu, Karaosmanoğlu Sanayi Sitesinin alt yapısı. Karaosmanoğlu Sanayi Sitesine yağmur suyu ve kanalizasyon hattı inşa etmek için 14 Ağustos 2017 tarihinde projelerini onayladık ve kamulaştırma sürecini başlattık. 534 ada, 65 parseldeki hak sahipleri maalesef kamulaştırmayı kabul etmedi ve idaremize dava açtı. Bu konuyla ilgili hukuki sürecin devam ettiğini buradan sizlerle paylaşmak istedim. Allah nasip ederse, bu dava süreci tamamlandığında ilk işimiz bu sanayi sitemizin alt ve üst yapısını yenilemek olacak. Daha saymadığımız birçok projemiz ile güzel ilçemiz Akhisar’ımıza bugüne kadar sadece MASKİ olarak 95 milyon TL gibi bir yatırım yaptık. Helali hoş olsun” diye konuştu.



77 milyon 630 bin TL’lik hizmetler

Büyükşehir Belediyesinin ilçede yaptığı çalışmaları da anlatan Başkan Ergün, “Hayvan barınağı, katı atık transfer istasyonu, Efendi (Fırat Köksal İtfaiye Müfrezesi), Beyoba, Zeytinliova, Dağdere, Başlamış ve Organize Sanayi Bölgesi itfaiye noktaları, Hanpaşa Mahallesi Düğün Salonu, Karabörklü Cami Yapımı, Şehit Teğmen Tahir Ün, 1. Nakliye, 2. Nakliye, Ring Yolu’nun bin 300 metrelik kısmı, Hilaliye ve Şehit Polis Cemal Ilgaz prestij cadde düzenlemeleri gibi çok sayıda çalışmayı 77 milyon 630 bin lira gibi bir bedelle ilçemize kazandırdık” dedi.

Kırsal kalkınmaya yönelik yaptıkları çalışmalardan da söz eden Başkan Ergün, “Yalnızca kırsal kalkınmaya yönelik toplamda 3 milyon 200 bin TL yatırım yaptık. Hayırlı olsun. İlimiz genelindeki 10 bin üzüm üreticimize, yüzde yüz hibeli olarak 100 bin adet plastik sepet dağıtımı gerçekleştireceğiz. Çiftçilerimizin ürünleri bol, kazançları bereketli olsun inşallah. Sosyal yardım ve desteklerimizle de hemşerilerimizin yanında oluyoruz. Zorda kalanın yardımına koşuyor, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza uzanan el oluyoruz. ‘Yoksulun yanında, muhtacın hizmetindeyiz’ sloganıyla, ilimiz genelinde hayata geçirdiğimiz Gıda Bankası, Akhisar’ımızda da hizmet vermeye devam ediyor. Bunun yanında engelli vatandaşlarımıza akülü tekerlekli sandalye yardımı, evi yanan ailelere eşya desteği, çocuklarımıza okul kıyafeti, mont ve ayakkabı dağıtımı gibi çalışmalarımızla ihtiyaç sahibi hemşerilerimizin yanında olduk ve olmaya devam ediyoruz” diye konuştu.

Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak, bugüne kadar Akhisar’da 200 milyon TL gibi bir yatırımı hayata geçirdiklerini kaydeden Başkan Ergün, “MASKİ Genel Müdürlüğümüz tarafından da 95 milyon TL’lik yatırım yapıldığını konuşmamın MASKİ bölümünde dile getirmiştim. Yani toplamda 295 milyon lira yatırımla Akhisar’ımızın güzelliğine güzellik kattık. Bunun mutluluğu ve gururu ile bugün karşınızdayız. Bu bağlamda siz değerli muhtarlarımız, bizlerin sahadaki gören gözü, işiten kulağısınız. Sizlere en iyi hizmetleri ulaştırmak için bugüne kadar çalıştık ve çalışmaya devam ediyoruz. Tüm imkanlarımızla Akhisar’ımızı daha yaşanabilir bir şehir haline getirmek için dün olduğu gibi bugün de yanınızdayız” dedi.

Konuşmaların ardından Başkan Ergün, muhtarların taleplerini dinledi, sorularını yanıtladı. Toplantı sonunda Başkan Ergün, muhtarlara ‘Yüzüncü Yılında Milli Mücadele Döneminde Manisa’ isimli 4 ciltten oluşan eserle Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğü olarak geride kalan 3 yılda hayata geçirilen hizmet ve yatırımlarla birlikte önümüzdeki 2 sene için planlanan çalışmaları kapsayan hizmet kitabından armağan etti. Toplantı, günün anısına hatıra fotoğrafları çektirilmesiyle son buldu.

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