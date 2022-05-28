Su kuyusunda akan siyah yanıcı sıvı incelemeye alındı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Su kuyusunda akan siyah yanıcı sıvı incelemeye alındı

İHA

Su kuyusunda akan siyah yanıcı sıvı incelemeye alındı

Manisa'nın Salihli ilçesinde bir yangın ihbarına giden ekipler yangının zeytin bahçesi içindeki su kuyusundan akan siyah renkli sıvının tutuşması sonucu meydana geldiğini fark etti. Hemen söndürülen yangın sonrası Manisa Valiliği AFAD ekipleri tarafından yanıcı siyah sıvı madde için gerekli inceleme çalışmalarının başlatıldığı öğrenildi.
Manisa'nın Salihli ilçesine bağlı Yağbasan Mahallesinde jandarma ekiplerine gelen zeytin bahçesindeki yangın ihbarı üzerine itfaiye ve jandarma ekipleri olay yerine gitti. Saat: 20.00 sıralarında M.Y. (40/E) şahsa ait zeytin tarlasında ufak çaplı yangın çıktığı ve yangının zeytinlikte bulunan su kuyusundan çıkan siyah renkli sıvı bir maddenin tutuşması sonucu meydana geldiği görüldü. Su yerine siyah renkli yanıcı maddenin çeşmeden akmaya devam etmesi üzerine durum Manisa Valiliği Afet Koordinasyon birimine iletildi. Çıkan maddeyle ilgili Manisa Valiliği AFAD ekiplerinin gerekli incelemeyi başlatttığı açıklandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Liseli arkadaşlar 40 yıl sonra buluştu
YEREL HABERLER Liseli arkadaşlar 40 yıl sonra buluştu
Atıcılar, Mesir Kupası için mücadele ediyor
YEREL HABERLER Atıcılar, Mesir Kupası için mücadele ediyor
Manisa’da ‘Türk Mutfağı Haftası’ kutlandı
YEREL HABERLER Manisa’da ‘Türk Mutfağı Haftası’ kutlandı
Pazar yerinde bandrolsüz tütün satarken yakalandı
YEREL HABERLER Pazar yerinde bandrolsüz tütün satarken yakalandı
ATM'leri parçalayan baltalı saldırgan kıskıvrak yakalandı Alkolü fazla kaçıran şahıs eline aldığı baltayla Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bankamatiklerin monitörlerini parçaladı
YEREL HABERLER ATM'leri parçalayan baltalı saldırgan kıskıvrak ...
Manisalı 9 milli cimnastikçi Dünya Şampiyonasına hazır
YEREL HABERLER Manisalı 9 milli cimnastikçi Dünya Şampiyonasına ...
Salihli Akaydın İlkokulu’ndan kan bağışı seferberliği
YEREL HABERLER Salihli Akaydın İlkokulu’ndan kan bağışı seferberliği
Manisa'da 1 milyonluk iş aletleriyle çalınan kamyonet, İzmir'de bulundu
YEREL HABERLER Manisa'da 1 milyonluk iş aletleriyle çalınan ...
Turgutlu'da uyuşturucu satıcıları aynı araç içerisinde yakalandı
YEREL HABERLER Turgutlu'da uyuşturucu satıcıları aynı araç ...
Bekçilerden kaçan şüpheli, 2 tabancayla yakalandı
YEREL HABERLER Bekçilerden kaçan şüpheli, 2 tabancayla yakalandı
Manisa'da yetki yine Eğitim Bir Sen'de
YEREL HABERLER Manisa'da yetki yine Eğitim Bir Sen'de
Kırkağaç’ta görsel sanatlar sergisi büyük ilgi gördü
YEREL HABERLER Kırkağaç’ta görsel sanatlar sergisi büyük ilgi gördü
Kontrolden çıkan otomobil mesafe levhasına çarpıp tarlaya uçtu: 2 yaralı
YEREL HABERLER Kontrolden çıkan otomobil mesafe levhasına çarpıp ...
Salihli Ağız ve Diş Sağlığı Merkezine ekipman desteği
YEREL HABERLER Salihli Ağız ve Diş Sağlığı Merkezine ekipman desteği
Trafikte yaptığı tehlikeli hareketleri sosyal medyada paylaştı İzmir-Ankara karayolunda motosikletinin ön tekerleğini kaldırarak yolculuk eden ve bu görüntüleri sosyal medya hesabında paylaşan şahsa 12 bin TL para cezası kesildi
YEREL HABERLER Trafikte yaptığı tehlikeli hareketleri sosyal medyada ...
Kontrolden çıkan otomobil yan döndü; 1 yaralı Sıkışan sürücüyü çıkarmak için ekipler ve vatandaşlar seferber oldu
YEREL HABERLER Kontrolden çıkan otomobil yan döndü; 1 yaralı Sıkışan ...
Baltayla ATM'lere saldıran şüpheli alkollü çıktı
YEREL HABERLER Baltayla ATM'lere saldıran şüpheli alkollü çıktı
Motosiklet üzerindeki tehlikeli hareketlerini sosyal medyada paylaştı, polis ceza yazdı
YEREL HABERLER Motosiklet üzerindeki tehlikeli hareketlerini sosyal ...
Başkan Çerçi Akgedik’te vatandaşlarla buluştu
YEREL HABERLER Başkan Çerçi Akgedik’te vatandaşlarla buluştu
Başkan Ergün, Vestel’e konuk oldu
YEREL HABERLER Başkan Ergün, Vestel’e konuk oldu
Yem değerlendirme toplantısı Salihli’de yapıldı
YEREL HABERLER Yem değerlendirme toplantısı Salihli’de yapıldı
Salihli’de Liseler Arası Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası düzenlendi
YEREL HABERLER Salihli’de Liseler Arası Akıl ve Zeka Oyunları ...
Yunusemre Belediyesinden öğrencilere sıfır atık eğitimi
YEREL HABERLER Yunusemre Belediyesinden öğrencilere sıfır atık ...
Salihlili judocular madalyalarla döndü
YEREL HABERLER Salihlili judocular madalyalarla döndü

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.