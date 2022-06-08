Spil Mahallesi’nde kanalizasyon sorunu çözüme kavuşuyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Spil Mahallesi’nde kanalizasyon sorunu çözüme kavuşuyor

İHA

MASKİ Genel Müdürlüğü, Yunusemre ilçesine bağlı Spil Mahallesi'nde kısmi kanalizasyon hattı döşeme çalışmasına başladı.

Spil Mahallesi’nde kanalizasyon sorunu çözüme kavuşuyor

MASKİ Genel Müdürlüğü, Yunusemre ilçesine bağlı Spil Mahallesi’nde kısmi kanalizasyon hattı döşeme çalışmasına başladı.
Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelinde altyapı çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı bünyesinde yürütülen çalışmalarda Yunusemre ilçesine bağlı Spil Mahallesi’nde kısmi kanalizasyon hattı döşeme çalışmasına başlandı.

“Sorunumuzu bir kez dile getirmemiz yetti”
Çalışmaları yakından takip eden ve konuyla ilgili görüşlerini bildiren Spil Mahalle Muhtarı Barış Baş, “32 hanemizde yaşayan vatandaşlarımızın büyük bir kanalizasyon sıkıntısı vardı. Normal hat evlerin altından geçiyordu ve vatandaşlarımız bu nedenle sorun yaşıyordu. Bu sorunumuzu sadece bir kez dilekçe vererek dile getirdik. Çok kısa süre içerisinde MASKİ ekipleri hızlı bir şekilde bölgede inceleme yaptı ve bugün itibariyle çalışmalar başladı. Vatandaşın mağdur olduğu sorunlar yeter ki dile getirilsin, belediye ekiplerimiz zaten anında müdahale ediyorlar. Mahallemizdeki çalışmalarından ve desteklerinden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün’e, daire başkanlarımıza ve tüm MASKİ personeline canı gönülden çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Gözde Yürük ve Deniz Doğan Şanlı Turgutlu Belediyespor’da
YEREL HABERLER Gözde Yürük ve Deniz Doğan Şanlı Turgutlu ...
Tüm öğrenciler birinci oldu
YEREL HABERLER Tüm öğrenciler birinci oldu
Salihli Belediye meclisi 9 maddeyi karara bağladı
YEREL HABERLER Salihli Belediye meclisi 9 maddeyi karara bağladı
Araması bulunan şahıs silahlarla yakalandı
YEREL HABERLER Araması bulunan şahıs silahlarla yakalandı
Hayata mutlu bireyler hazırlıyorlar
YEREL HABERLER Hayata mutlu bireyler hazırlıyorlar
Yaptığı Atatürk tablosunu 'Paha biçilemez' diyerek satmadı Manisa'nın Alaşehir ilçesinde halk eğitim merkezi kursiyerlerinin el sanatları sergisi açıldı Alaşehir Halk Eğitim Merkezinde 2021-2022 eğitim öğretim sezonunda 505 kurs açılırken kurslarda 12 bin 700 vatandaş eğitim aldı
YEREL HABERLER Yaptığı Atatürk tablosunu 'Paha biçilemez' diyerek ...
Alaşehirliler kan verme yarışına girdi Manisa'nın Alaşehir ilçesinde 130 ünite kan toplandı
YEREL HABERLER Alaşehirliler kan verme yarışına girdi Manisa'nın ...
Evinde uyuşturucu maddelerle yakalanan şahıs gözaltına alındı
YEREL HABERLER Evinde uyuşturucu maddelerle yakalanan şahıs ...
Çarıklar Mahallesi üst yapıyla modernleşmeye başladı
YEREL HABERLER Çarıklar Mahallesi üst yapıyla modernleşmeye başladı
Salihli’de kursiyerler, katılım belgelerini aldı
YEREL HABERLER Salihli’de kursiyerler, katılım belgelerini aldı
Turgutlu adım adım yenileniyor
YEREL HABERLER Turgutlu adım adım yenileniyor
SAKÜDER’den resim ve fotoğraf sergisi
YEREL HABERLER SAKÜDER’den resim ve fotoğraf sergisi
Koruma alanındaki kaçak ağıllar yıktırıldı
YEREL HABERLER Koruma alanındaki kaçak ağıllar yıktırıldı
Başkan Çerçi özel öğrencilerle buluştu
YEREL HABERLER Başkan Çerçi özel öğrencilerle buluştu
Hem ekonomiye hem çevreye büyük katkı
YEREL HABERLER Hem ekonomiye hem çevreye büyük katkı
Ayakkabılığa giren 1,5 metrelik yılanı itfaiye yakaladı
YEREL HABERLER Ayakkabılığa giren 1,5 metrelik yılanı itfaiye ...
Sarıgöl'de kick-boks heyecanı
YEREL HABERLER Sarıgöl'de kick-boks heyecanı
Yunusemreli Suzanna'dan Manisa'ya gümüş madalya
YEREL HABERLER Yunusemreli Suzanna'dan Manisa'ya gümüş madalya
Down sendromlu Ümit, mehteran takımını yönetiyor
YEREL HABERLER Down sendromlu Ümit, mehteran takımını yönetiyor
Drama kursiyerlerinin skeci büyük beğeni topladı
YEREL HABERLER Drama kursiyerlerinin skeci büyük beğeni topladı
Kulalıların yeni hastane sevinci
YEREL HABERLER Kulalıların yeni hastane sevinci
Başkan Çetin Akın’dan bir günde iki müjde
YEREL HABERLER Başkan Çetin Akın’dan bir günde iki müjde
Tutuşan otlar 189 zeytin ağacına zarar verdi
YEREL HABERLER Tutuşan otlar 189 zeytin ağacına zarar verdi
Patlatılan şüpheli çantadan dondurulmuş balık çıktı
YEREL HABERLER Patlatılan şüpheli çantadan dondurulmuş balık çıktı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.