Oş Belediye Başkanı Mambetov, Manisa AAT’ye hayran kaldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Oş Belediye Başkanı Mambetov, Manisa AAT’ye hayran kaldı

İHA

Oş Belediye Başkanı Mambetov, Manisa AAT’ye hayran kaldı

Kırgızistan’ın Oş (OSH) şehri Belediye Başkanı Almaz Mambetov, Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğünün Manisa’da başarılı bir şekilde işlettiği atıksu arıtma tesisini ziyaret ederek tesis hakkında bilgi aldı.
MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Çevik, Kırgızistan’ın Oş şehri Belediye Başkanı Almaz Mambetov’u, Manisa Merkez Atıksu Arıtma Tesisinde ağırladı. Çevik, kurumda görev yapan mühendisler ile birlikte Mambetov ve beraberindeki heyete bölüm bölüm atıksu arıtma tesisini gezdirdi. Tesisteki atıksu giriş ünitesinden, havalandırma havuzlarından Sürekli Atıksu İzleme Sistemine (SAİS) kadar konuklara arıtım süreci anlatıldı. Konuklara ayrıca çıkış suyundan numune alınarak giriş ve çıkış suyu arasındaki fark da gösterildi.
Program çerçevesinde ayrıca, laboratuvarda yapılan çalışmalar ve SCADA sistemi üzerinden yapılan iş takibi de anlatıldı. Ziyaretin son bölümünde Belediye Başkanı Almaz Mambetov ve ekibine yapılan sunum üzerinden atıksu arıtma tesisleri ile ilgili detaylı bilgi verildi. Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Çevik de sunumun ardından MASKİ’nin yatırımları ile ilgili kitapçıklarını hediye etti. Mambetov, kitapları Kırgızistan’da yetkili personele detaylı bir şekilde inceleteceğini belirtti.
MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Çevik, “Manisa Merkez için 4 yıl önce 80 milyon TL yatırım bedeli ile bu önemli tesisi inşa ettik. Manisa Merkezin hem doğu kollektöründen hem de batı kollektöründen gelen atıksuları bu tesiste arıtıp, içme suyu berraklığında bereketli Gediz Nehrine deşarj ediyoruz. Bu ziyarette de olduğu gibi tecrübelerimizi bizden destek isteyen herkes ile paylaşıyoruz. Bugün de Manisa Büyükşehir’in kardeş şehri Oş’un Belediye Başkanı Almaz Mambetov’u ve beraberinde gelen heyeti tesisimizde ağırladık. Tesisimizi çok beğendiler. Biz, Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün’ün öncülüğünde çalışmaya devam edeceğiz” dedi.
Oş Belediye Başkanı Almaz Mambetov, tesiste açıklamalarda da bulundu. Mambetov, “Öncelikle bizim kardeş şehir oluşumuz bu sene ile 25 yıl oldu. Pandemi olmasından kaynaklı uzun zamandır bir araya gelemiyorduk. Dün Sayın Başkanımız ile bir protokol imzaladık. Bu, kardeşliği daha ileriye götürme, daha geliştirme ve öncelikle tecrübe paylaşımı için önemli. Sayın Başkanımızı da Oş şehrine davet ettim. İki gündür tesisleri geziyoruz. Bizim için karşılıklı tecrübe paylaşımımız ve işbirliğimiz çok önemli. Kırgızistan ve Türkiye Halkı kardeştir. İlişkilerimizin devam etmesi gerektiğini düşünüyorum. O açıdan da buradayız. İşbirliğimizi, kardeşliğimizi pekiştirmek için” dedi.
Tesis ile ilgili olarak da izlenimlerini paylaşan Mambetov, “Güzel bir sistem, güzel bir teknoloji. Gördük ve çok beğendik. Buradaki yetkililerden de ricada bulundum. Kendilerini ülkemize davet ettim. Bizim şehrimizi ziyaret edip, bizim kurduğumuz sistemi görüp bizlere katkılarını sunmalarını istiyoruz. Biz de bunun gibi ya da bundan daha ileri bir teknolojide arıtma sistemlerini kurup, atıksuyu daha temiz bir şekilde doğaya kazandırmak istiyoruz” diye konuştu.
Öte yandan Kırgızistan’ın Oş Belediyesi yetkililerinden oluşan heyet, Manisa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı AB ve Dış İlişkiler Şube Müdürlüğü uzmanları Kadir Emin Alpözen ve Nazike Aker Yavaş ile birlikte Manisa’da bir takım temaslarda bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

MASKİ’den 2,5 milyon tl’lik menfez yatırımı geliyor
YEREL HABERLER MASKİ’den 2,5 milyon tl’lik menfez yatırımı geliyor
Manisa'da intihara teşebbüs eden şahıs ağır yaralandı
YEREL HABERLER Manisa'da intihara teşebbüs eden şahıs ağır yaralandı
Manisa’da şiddetli dolu yağışı bağlarda zarara yol açtı
YEREL HABERLER Manisa’da şiddetli dolu yağışı bağlarda zarara yol ...
Manisa TSO’da Kırgızistan’a yatırım imkanları konuşuldu
YEREL HABERLER Manisa TSO’da Kırgızistan’a yatırım imkanları ...
Manisa BŞB yeni sezonda Muradiye'de
YEREL HABERLER Manisa BŞB yeni sezonda Muradiye'de
Salihli'de çekirgeyle mücadele için 250 kınalı keklik doğaya salındı
YEREL HABERLER Salihli'de çekirgeyle mücadele için 250 kınalı keklik ...
MASKİ ve Büyükşehir şiddetli yağışa karşı teyakkuzda
YEREL HABERLER MASKİ ve Büyükşehir şiddetli yağışa karşı teyakkuzda
Yağışlı havada kontrolden çıkan otomobil takla attı: 2 yaralı
YEREL HABERLER Yağışlı havada kontrolden çıkan otomobil takla attı: ...
Alaşehir’de bağları, meyve ve sebze bahçelerini dolu vurdu
YEREL HABERLER Alaşehir’de bağları, meyve ve sebze bahçelerini dolu ...
Manisa polisinden zehir tacirlerine darbe: 2 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Manisa polisinden zehir tacirlerine darbe: 2 kişi ...
Şüpheli şahıstan metamfetamin ve uyuşturucu hap çıktı
YEREL HABERLER Şüpheli şahıstan metamfetamin ve uyuşturucu hap çıktı
Manisa'da 250 kınalı keklik doğaya salındı Manisa'da çekirge ile biyolojik mücadele başlatıldı
YEREL HABERLER Manisa'da 250 kınalı keklik doğaya salındı Manisa'da ...
Bağ evinden hırsızlık yapan şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Bağ evinden hırsızlık yapan şüpheli yakalandı
Manisa'da 'Mini Voleybol' coşkusu
YEREL HABERLER Manisa'da 'Mini Voleybol' coşkusu
'Alaşehir Ekmeği’ni Dünya'ya tanıtan fırıncı kalbine yenik düştü
YEREL HABERLER 'Alaşehir Ekmeği’ni Dünya'ya tanıtan fırıncı kalbine ...
Kazanan Süper Amatör'e yükselecek
YEREL HABERLER Kazanan Süper Amatör'e yükselecek
Gurbetçi kadın gölette ölü bulundu Kurban Bayramı tatili için Fransa'dan memleketi Gördes'e gelen kadın, yürüyüş yapmak için gittiği sulama göletinde hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Gurbetçi kadın gölette ölü bulundu Kurban Bayramı ...
Manisa’da kaybolan çocuğu jandarma buldu
YEREL HABERLER Manisa’da kaybolan çocuğu jandarma buldu
Vali Karadeniz, Demirköprü Barajı'ndaki denetim ve seyir faaliyetine katıldı
YEREL HABERLER Vali Karadeniz, Demirköprü Barajı'ndaki denetim ve ...
Beypınar Atlı Cirit Takımı Manisa şampiyonu oldu Maç sonu şampiyon takımın sporcuları davul zurna eşliğinde sahanın ortasında kutlama yaptı
YEREL HABERLER Beypınar Atlı Cirit Takımı Manisa şampiyonu oldu Maç ...
Manisa FK'da Landel iddiası
YEREL HABERLER Manisa FK'da Landel iddiası
Kontrolden çıkan otomobil şarampole devrildi: 2 yaralı
YEREL HABERLER Kontrolden çıkan otomobil şarampole devrildi: 2 ...
Manisa'da, hayvan sulama göletinde kadın cesedi bulundu
YEREL HABERLER Manisa'da, hayvan sulama göletinde kadın cesedi ...
Manisaspor'da Ümit Atlı yeniden başkan seçildi
YEREL HABERLER Manisaspor'da Ümit Atlı yeniden başkan seçildi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.