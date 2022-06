Üzüm üreticisini rahatlatan destek Manisa Büyükşehir Belediyesi tarımsal desteklerine devam ediyor Manisa Büyükşehir Belediyesi üzüm üreticisine 100 bin sepet desteğini başlattı Toplam 3 milyon 200 bin TL değerindeki destek üzüm üreticisinin yüzünü güldürdü

Manisa Büyükşehir Belediyesi il genelinde devam ettirdiği tarımsal desteklemelerine bir yenisini daha ekleyerek il genelindeki üzüm üreticilerine 100 bin adet üzüm sepeti dağıtımına başladı. Toplam maliyeti 3 milyon 200 bin TL olan üzüm sepetlerini alan ilk üreticiler, memnuniyetlerini dile getirerek teşekkür etti.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırtık Şantiyesinde gerçekleştirilen sepet dağıtım törenine Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Manisa Tarım ve Orman İl Müdürü Metin Öztürk, Manisa Şehzadeler Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Altındağ, Yunusemre Belediye Başkan Yardımcısı Şule Uygur, Şehzadeler Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Kavas, MASKİ Genel Müdürü Burak Aslay, MHP Manisa İl Başkanı Murat Öner, daire başkanları, daire müdürleri ve üzüm üreticileri katıldı. Her üreticiye 10 adet olmak üzere toplamda il genelinde 100 bin adet dağıtılacak olan üzüm sepetlerinden 15 bin adedi dağıtıldı.



Destekten dolayı teşekkür etti

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törende ilk konuşmayı yapan Manisa Şehzadeler Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Altındağ, üreticiye verdiği destekten dolayı Başkan Ergün ve Manisa Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.



“Desteklerin artmasını bekliyoruz”

Manisa Büyükşehir Belediyesinin her zaman üreticinin yanında olarak destek verdiğini ve bu desteklerini daha da artmasını beklediklerini kaydeden Manisa Tarım ve Orman İl Müdürü Metin Öztürk, Manisa Büyükşehir Belediyesinin imkanları ile tarımsal potansiyelin harekete geçmesinden memnuniyetini ifade etti. Öztürk konuşmasını, iş birliğiyle yürütülen projelerin artması temennisinde bulunarak tamamladı.



Kırsal kalkınmaya 70 milyon TL’lik bütçe

Birkaç gündür devam eden elverişsiz hava şartları nedeniyle ürünleri zarar gören tüm üreticilere geçmiş olsun dileklerini ileterek konuşmasına başlayan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, “Bu yıl, Büyükşehir bütçemizden tam 70 milyon lira gibi bir bedeli tarım ve hayvancılığa yönelik projelerimiz için ayırdık. Bunun akabinde Köprübaşı, Kula ve Yunusemre ilçelerimizdeki çilek üreticilerimize don ve kırağı zararının önlenmesi amacı ile agril örtü desteğinde bulunduk. Fırtınadan serası zarar gören üreticilerimize, sera naylonu desteği sağladık. Yine yüzde 75 hibe desteği ile 3 milyon 122 bin lira değerindeki tam 291 ton gübreyi çiftçilerimize geçtiğimiz ay teslim ettik. Bu projemizden tam 4 bin 213 üreticimiz faydalandı. Güle güle kullansınlar” dedi.



500 adet damızlık koç için girişimler başladı

Manisa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü iş birliğiyle de ortak projeler yürüttüklerini belirten Başkan Ergün, “Küçükbaş Hayvan Yetiştiriciliğinde Sürü Kalitesinin İyileştirilmesi projemizde üreticilerimize 200 adet damızlık koç ve 20 adet damızlık teke dağıtımı gerçekleştirdik. Önümüzdeki yıl için de 500 adet damızlık koçun TİGEM’den tahsisini yaptırdık. Kanadı noktalı sirke sineği ile ilaç kullanmadan mücadele edilmesi için 100 bin şişe doğal elma sirkesini 9 ilçemizde üreticilerimize teslim ettik. Ahmetli ilçemiz Yaraşlı Mahallesi çevresindeki 1000 dekar bağ alanını salkım güvesine karşı korumak için de feromon tel tuzak asımı yaptık” diye konuştu.



Bin 600 dekar arazi suyla buluşacak

‘Manisalı Arıcılar Ana Arılarını ve Arı Sütünü Üretiyor’ projesinde Soma ilçesinde teorik eğitimlerini tamamlayan kursiyerlere malzeme desteği sağladıklarını ve uygulamalı eğitim vermeye başladıklarını anlatan Başkan Ergün, “Bu kurs sonunda arıcılık konusunda deneyimli ve donanımlı bireyleri yetiştirmiş olacağız. Bununla birlikte kursu başarıyla tamamlayanlara 10 adet arılı, 5 adet de arısız olmak üzere 15 adet kovan desteği sağlayarak, mesleğe ilk adımlarını atmalarına vesile olacağız. Böylesi önemli ve meslek edindiren bir çalışmaya imza atmaktan dolayı mutlu olduğumu da belirtmek istiyorum. Soma ilçemiz Beyce Mahallesi, Kırkağaç ilçemiz Kocaiskan Mahallesi, Ahmetli ilçemiz Matdere Mahallesi, Şehzadeler ilçemiz Gökbel Mahallesi ve Gördes ilçemiz Beğel Mahallesi’ndeki bin 600 dekarlık araziyi su ile buluşturuyoruz. Bu mahallelerimizdeki arazilerin kapalı sistemle sulanması amacıyla başlattığımız çalışmalarımız devam ediyor” şeklinde konuştu.



100 bin sepet dağıtılacak

Tarımsal sulama gölet ve tesislerinden hayvan içme suyu göletlerine, damızlık koç ve teke dağıtımından, gübre, meyve fidanı, tohum, sepet ve kasa desteğine, kooperatiflere sondaj ve sulama borusu temininden zararlılarla biyolojik ve biyoteknik mücadeleye, seracılıktan Tarımsal Tahmin ve Erken Uyarı Sistemine kadar onlarca projeyi hayata geçirdiklerini kaydeden Başkan Ergün, “Bugün de 17 ilçemizdeki üzüm üreticilerimize 3 milyon 200 bin lira bedelle aldığımız 100 bin adet sepet dağıtımını başlatmak üzere bir aradayız. Yunusemre ve Şehzadeler ilçelerimizdeki üreticilerimize toplamda 15 bin adet sepeti teslim ederek başlayacağımız bu çalışmayı, ay sonuna kadar tüm ilçelerimizdeki üreticilerimize ulaştırarak tamamlamayı hedefliyoruz. Hayırlı uğurlu olsun” dedi.



150 bin fidan, 60 bin zeytin kasası desteği geliyor

Yakın zamanda hayata geçirecekleri kırsal kalkınmaya yönelik desteklemeleri de katılımcılarla paylaşan Başkan Ergün, “Çalışmalarımız elbette bunlarla sınırlı değil. Yüzde 75 büyükşehir belediyemiz hibe desteğiyle Yem Bitkisi Tohumu müracaatlarını arkadaşlarımız almaya başladı. Kendi Yemini Kendin Üret Projemizin başvuruları 1 Temmuz’a kadar sürecek. Tohumları, Sonbaharda ekim döneminden önce üreticilerimize teslim etmeyi planlıyoruz. Meyve Yetiştiriciliğini Geliştirme Projemizde bugüne kadar çiftçilerimize 350 bin adet zeytin, ceviz, badem, ayva, Trabzon hurması, incir, kayısı ve menengiç fidanı dağıttık. Önümüzdeki sezon için de 150 bin adet meyve fidanı dağıtılması noktasında çalışmalarımız devam ediyor. Zeytin üreticilerimiz için 60 bin adet zeytin kasası için de 7 Temmuz tarihine ihale günü alındı. Hasat sezonu öncesi üreticilerimize teslim edilecek şekilde planlamamızı yaptık” diye konuştu.

Manisa’nın 8 ilçesindeki 34 kooperatife 42 bin metre sulama borusu ve sondaj desteğinde bulunacaklarını da sözlerine ekleyen Başkan Ergün, “Bu destek, 6 bin dekar arazinin sulu tarıma açılması anlamına geliyor. Aynı zamanda mevcut sahalardaki sulama borularında da yıpranan borular yenilenerek kayıp kaçakların önüne geçeceğiz. Kooperatif üyesi olan 4 binden fazla üreticimiz, bu tesislerden yararlanacak. Bu akşam yapılacak olan Büyükşehir Belediye Meclis Toplantımızda bu çalışmamızla ilgili kararı alacağımızı da buradan müjdelemek istiyorum. Şimdiden hayırlı olsun. Bugün ayrıca Sarıgöl Belediye Başkanımız Sayın Necati Selçuk ile bir iş birliği protokolü imzalayacağız. Sarıgöl ilçemizde hemen hemen her yıl dolu zararına uğrayan alanlarda 10 adet dolu savar sistemini ilçe belediyemiz iş birliğiyle kuracağız. Böylece 10 bin dekar bağ alanını doluya karşı koruma altına almış olacağız” diye konuştu.



"Üretken belediyecilik anlayışıyla üreticimizin yanındayız"

Koyun banyosu olarak ifade edilen Küçükbaş Hayvan Yıkama Aracı ve Sensörlü İlaçlama Makinesi alım süreçlerini başlattıklarını da ifade eden Başkan Ergün, “İnşallah yakın zamanda bu ekipmanlarımızı da hemşerilerimizin kullanımına sunacağız. Manisa’mızın büyükşehir olmasından bu yana sürekli vurguladığım anlayış; üretken belediyeciliktir. Bizler, hemşerilerimizin huzuru ve mutluluğu için proje üretirken, bu memleket için üreten ve ter dökenleri de göz ardı etmiyoruz. Şu ana kadar saydığım hizmetlerimiz, yalnızca geride bıraktığımız 6 aylık süreci kapsayan çalışmalarımızın kısa bir özetidir. Üretken belediyecilik anlayışımızla kırsal kalkınma projelerine büyük önem veriyor, bu konuya hassasiyetle yaklaşıyoruz” ifadelerine yer verdi.



“Hep birlikte şehrimizi ve ülkemizi kalkındıracağız”

Kırsal kalkınmanın sadece üreticiyi destekleyerek değil, aynı zamanda su kaynaklarını kirlilikten koruyarak, köylerin alt ve üst yapısını yenileyerek, ulaşım imkanlarını kolaylaştırarak ve yol ağlarını iyileştirerek mümkün olabileceğine vurgu yapan Başkan Ergün, sözlerini şöyle noktaladı: “Bu bağlamda 19 atık su arıtma tesisimiz ile evsel nitelikli atık suları arıtarak bereketli havzalarımıza sağlıklı bir şekilde veriyoruz. Bugüne kadar 250’den fazla mahallemizin alt ve üst yapısını yeniledik. Kısacası kırsal mahallelerimizin artık şehir merkezlerinden farkı kalmadı. Bununla birlikte sizlerin de bildiği gibi: “Gidemediğin, ulaşamadığın, dokunamadığın, varlığını hissettiremediğin yer senin değildir”. Bu vizyon ile hem ulaşım güvenliğinin sağlanması hem de ticari hayatın gelişmesi için Manisa’mıza 4 bin 844 kilometre sathi kaplama asfalt, 370 kilometre sıcak asfalt ve 160 kilometre de beton yol olmak üzere toplam 5 bin 374 kilometre yol kazandırdık. Ayrıca, hemşerilerimizin en ücra köylere kadar ulaşımlarını kolaylaştırmak için toplu taşıma imkanı sağladık. Bizler, hemşerilerimizin ve üretenin yanında olmaya devam edeceğiz. Durmayacağız, çalışacağız, hep birlikte şehrimizi ve ülkemizi kalkındıracağız. Bu duygularla törenimize katılımlarınızdan dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyor, ürünlerinizin bol, kazançlarınızın bereketli olmasını diliyorum.”



Üreticinin yüzü güldü

Konuşmaların ardından Başkan Ergün ve protokol üyeleri, üzüm üreticilerine toplam 15 bin adet sepetin teslimini gerçekleştirdi. Üreticilerle bol bol sohbet eden ve günün anısına hatıra fotoğrafları çektiren Başkan Ergün, tüm üreticilere bereketli bir sezon geçirmeleri temennisinde bulundu.

Her biri 10 adet üzüm sepetini alan üreticiler ise memnuniyetlerini dile getirerek desteklerinden dolayı Manisa Büyükşehir Belediyesine ve Başkan Cengiz Ergün’e teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.