Manisa’da kan donduran olay: Çöp konteynerinden bebek cesedi çıktı Kağıt toplayıcısı çöpte bebek cesedi buldu

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Manisa’nın Salihli ilçesinde çöp konteyneri içerisinde battaniyeye sarılı yeni doğmuş bebek cesedi bulundu.

Olay sabah saatlerinde Yüksel Özdemir Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Sağlık Mahallesi Yüksel Özdemir Caddesi üzerinde bulunan Salihli Özel Eğitim Uygulama Okulu civarında kağıt toplayan bir kişi, okul karşısında bulunan çöp konteynerinde arama yapmaya başladı.

Kağıt toplayıcısı battaniye içine sarılı yeni doğmuş bir bebek cesedi görünce polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis, cesedin yeni doğmuş bir kız bebeği olduğunu belirledi.

Olay yeri ekiplerinin çalışmasının ardından bebek cesedi, İzmir Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Çevrede geniş güvenlik önlemi alan polis, mahalle genelinde bulunan tüm güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı.

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