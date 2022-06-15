Manisa’da kan donduran olay: Çöp konteynerinden bebek cesedi çıktı Kağıt toplayıcısı çöpte bebek cesedi buldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Manisa’da kan donduran olay: Çöp konteynerinden bebek cesedi çıktı Kağıt toplayıcısı çöpte bebek cesedi buldu

İHA

Manisa’da kan donduran olay: Çöp konteynerinden bebek cesedi çıktı Kağıt toplayıcısı çöpte bebek cesedi buldu

Manisa’nın Salihli ilçesinde çöp konteyneri içerisinde battaniyeye sarılı yeni doğmuş bebek cesedi bulundu.
Olay sabah saatlerinde Yüksel Özdemir Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Sağlık Mahallesi Yüksel Özdemir Caddesi üzerinde bulunan Salihli Özel Eğitim Uygulama Okulu civarında kağıt toplayan bir kişi, okul karşısında bulunan çöp konteynerinde arama yapmaya başladı.
Kağıt toplayıcısı battaniye içine sarılı yeni doğmuş bir bebek cesedi görünce polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis, cesedin yeni doğmuş bir kız bebeği olduğunu belirledi.
Olay yeri ekiplerinin çalışmasının ardından bebek cesedi, İzmir Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Çevrede geniş güvenlik önlemi alan polis, mahalle genelinde bulunan tüm güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Manisa’da yıldırım düşmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Manisa’da yıldırım düşmesi sonucu bir kişi hayatını ...
Manisa Büyükşehir Belediyesinden kırsal kalkınmaya 70 milyonluk destek
YEREL HABERLER Manisa Büyükşehir Belediyesinden kırsal kalkınmaya 70 ...
Salihli'de sağanak ve dolu; mevsimlik işçiler düğün salonuna yerleştirildi
YEREL HABERLER Salihli'de sağanak ve dolu; mevsimlik işçiler düğün ...
Manisa’da şiddetli yağış ve dolu zarara yol açtı Mevsimlik işçilerin çadırları sular altında kaldı
YEREL HABERLER Manisa’da şiddetli yağış ve dolu zarara yol ...
Manisa’nın imar planı çalışmalarında önemli adım
YEREL HABERLER Manisa’nın imar planı çalışmalarında önemli adım
Somaspor'da Başkan Mustafa Aydın güven tazeledi
YEREL HABERLER Somaspor'da Başkan Mustafa Aydın güven tazeledi
Atık gıdalar sokak hayvanları için mamaya dönüşecek Turgutlu Belediyesi kurduğu tesis sayesinde hem sokak hayvanlarını besleyecek hem de tasarruf sağlayacak
YEREL HABERLER Atık gıdalar sokak hayvanları için mamaya ...
Bozulan yollarda çalışma başladı
YEREL HABERLER Bozulan yollarda çalışma başladı
Minikler mezuniyet heyecanı yaşadı
YEREL HABERLER Minikler mezuniyet heyecanı yaşadı
Manisalı cimnastikçilerden büyük başarı
YEREL HABERLER Manisalı cimnastikçilerden büyük başarı
Üzüm üreticisini rahatlatan destek Manisa Büyükşehir Belediyesi tarımsal desteklerine devam ediyor Manisa Büyükşehir Belediyesi üzüm üreticisine 100 bin sepet desteğini başlattı Toplam 3 milyon 200 bin TL değerindeki destek üzüm üreticisinin yüzünü güldürdü
YEREL HABERLER Üzüm üreticisini rahatlatan destek Manisa Büyükşehir ...
Jandarma Teşkilatı 183 yaşında
YEREL HABERLER Jandarma Teşkilatı 183 yaşında
Yunusemre Belediyesinden geleceğin hentbolcularına davet
YEREL HABERLER Yunusemre Belediyesinden geleceğin hentbolcularına ...
Ormanlık alana ekilen 210 kök kenevir bitkisi imha edildi
YEREL HABERLER Ormanlık alana ekilen 210 kök kenevir bitkisi imha ...
CHP’li Akhisar Belediyesi icralık oldu
YEREL HABERLER CHP’li Akhisar Belediyesi icralık oldu
Türk Eğitim Sen istişare toplantısını Salihli’de yaptı
YEREL HABERLER Türk Eğitim Sen istişare toplantısını Salihli’de ...
Başkan Akın, yağıştan etkilenen mahallede incelemede bulundu
YEREL HABERLER Başkan Akın, yağıştan etkilenen mahallede incelemede ...
Somaspor'da Başkan Aydın güven tazeledi
YEREL HABERLER Somaspor'da Başkan Aydın güven tazeledi
Daire Başkanı Akbaş Selendi’de muhtarları değerlendirdi
YEREL HABERLER Daire Başkanı Akbaş Selendi’de muhtarları ...
İş yerinden çelik kasayı transpaletle çalan 2 şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER İş yerinden çelik kasayı transpaletle çalan 2 şüpheli ...
Manisa'daki 'kesik kol cinayeti' hükümlüsü veteriner hekim hastanede öldü
YEREL HABERLER Manisa'daki 'kesik kol cinayeti' hükümlüsü veteriner ...
Vahşi cinayetin zanlısı öldü
YEREL HABERLER Vahşi cinayetin zanlısı öldü
Büyükşehir ve Salihli Belediyesi’nden geçmiş olsun ziyareti
YEREL HABERLER Büyükşehir ve Salihli Belediyesi’nden geçmiş olsun ...
Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği yüzleri güldürdü
YEREL HABERLER Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği yüzleri güldürdü

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.