Taşkın riski taşıyan dere temizlendi

MASKİ Genel Müdürlüğü, Şehzadeler ilçesine bağlı Selimşahlar Mahallesi ile Saruhanlı kavşağı arasında bulunan bölgede yaklaşık 5 kilometrelik dere temizlik çalışması gerçekleştirerek su taşkınlarına karşı önlem aldı.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, vatandaşların su taşkınlarından olumsuz etkilenmemesi adına il genelinde gerçekleştirdiği dere temizlik çalışmalarına devam ediyor. Sel riskini ve taşkın hasarlarını en aza indirmek için yürütülen çalışmalarda Şehzadeler ilçesine bağlı Selimşahlar Mahallesi ile Saruhanlı kavşağı arasında bulunan bölgede yaklaşık 5 kilometrelik dere temizlik çalışması gerçekleştirildi. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından trafiğin en yoğun olduğu bölgede yapılan çalışmaların tamamlanması ile birlikte oluşabilecek taşkınlara karşı önlem alınmış oldu.

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