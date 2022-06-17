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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Vali Karadeniz, öğrencilerin karne heyecanına ortak oldu

İHA

Vali Karadeniz, öğrencilerin karne heyecanına ortak oldu

Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, Akgedik TOKİ İlkokulu ve Ortaokulunda gerçekleştirilen karne dağıtım törenine katılarak öğrencilerin karne heyecanına ortak oldu.
Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, Vali Yardımcısı Aydın Memük, Yunusemre Kaymakamı Atilla Kantay, İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Dikici, öğretmenler, öğrenciler ve velilerin katıldığı törende, öğrenciler karne heyecanı yaşadı.
Karne dağıtım töreninde konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Dikici, öğrencilerin karne heyecanına ortak oluklarını ifade ederek il genelinde eğitim alanında yapılan yatırım ve faaliyetlere ilişkin bilgi vererek öğrencilere ve öğretmenlere iyi bir yaz tatili geçirmelerini diledi.
Törende konuşan Vali Yaşar Karadeniz, öğrencilere yaz tatilinde bol bol kitap okumalarını, sosyal ve kültürel faaliyetlere katılmalarını, spor yapmalarını tavsiye ederek, “Uzun bir pandemi süresinden sonra okula uyum sağlama konusunda göstermiş oldukları gayretlerden dolayı öğrencilerimize teşekkür ediyorum. Üstün performanslarıyla öğrencileri tekrar derse motive etmek için çaba gösteren ve bu konuda da ikinci dönemin başına geldiğimizde önemli bir mesafe kat edilmesini sağlayan öğretmenlerimize ve yine öğrencilerimizin yetişmesinde emeği geçen tüm velilerimize teşekkür ediyor; hepinize iyi tatiller diliyorum” dedi.
Konuşmaların ardından Akgedik TOKİ İlkokulu 1’inci sınıf öğrencileri Celal Karacan ve Kuzey Karasu hazırlamış oldukları HacivatKaragöz oyununu sergiledi.
Akgedik TOKİ Ortaokulu öğrencisi Ali Can’ın “Ben Bir Öğretmenim” isimli şiiri okumasının ardından öğrencilerin hazırlamış oldukları müzik dinletisi ve halk oyunları gösterisi sergilendi.
Gösterilerin ardından mezun olan öğrenciler adına bir konuşma yapan Akgedik TOKİ Ortaokulu 8. sınıf öğrencisi Hüseyin Ege Alan, “Milli birlik ve beraberliğimizin teminatı olan ulusal değerlerimize sahip çıkacağımıza Çanakkale’ye Kurtuluş Savaşını kazanan ruhu koruyup bu bilinci gelecek kuşaklara aktaracağımıza yürekten inanıyorum. Bizim başarılarımız ülkemizin başarıları olacaktır. Çalışmadan yorulmadan, üretmeden, rahat yaşamak isteyen toplumlar hürriyetlerini istiklal ve istikballerini kaybetmeye mahkûmdur. Bunun bilincindeyiz, daha çok yolumuz, başarılacak hedeflerimiz var. Bizleri en iyi şekilde yetiştirmek için emek harcayan, her alanda bizlere rehber olan öğretmenlerimize, her anımızda yanımızda olan desteklerini esirgemeyen ailelerimize şükranlarımı sunarım” dedi.
Göstermiş oldukları üstün başarıyla okul 1’incisi olan Hüseyin Ege Alan, 2’nci olan Betül Tokkalı ve 3’üncü olan İlyas Can’a karne ve plaketleri Vali Yaşar Karadeniz tarafından verildi.
Akgedik TOKİ Ortaokulunda yapılan karne töreni sonrası Vali Yaşar Karadeniz ve protokol üyeleri Akgedik TOKİ İlkokulu 1’inci sınıf öğrencilerinin karne dağıtım törenine katılarak öğrencilerin karne heyecanına ortak oldu.
20212022 Eğitim Öğretim yılında, Manisa İl genelinde 1.135 okulda 261 bin 437 öğrenci karne aldı. Öğrencilerle birlikte 18 bin 608 öğretmen de başarılı bir eğitim öğretim yılını geride bırakmış oldu.

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