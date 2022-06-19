Kemiklidere'nin alt ve üstyapı dönüşümü tamamlandı

MASKİ Genel Müdürlüğü, 8,5 milyon TL’lik yatırımla Saruhanlı’nın Kemiklidere Mahallesi'nde de alt ve üstyapı dönüşümünü tamamladı. 12 kilometre kanalizasyon, 8 kilometre de içme suyu hattı döşenen mahallede 50 bin metrekare üstyapı işi de bitti.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, yerleşim yerlerini sağlıklı alt ve üstyapıyla tanıştırmaya devam ediyor. Bu çerçevede Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı bünyesinde Saruhanlı’nın Kemiklidere Mahallesi'nde 12 kilometre kanalizasyon, 8 kilometre içme suyu döşeme çalışması ile 50 bin metrekarelik üstyapı çalışması tamamlandı. Yeni nesil uzaktan okumalı sayaçlar ve muhafaza kutularının da montajı yapılan mahallede vatandaşlara kaliteli bir hizmet sunuldu. Mahalleye ayrıca, 200 tonluk içme suyu deposu da kazandırıldı. Mahalle sakinleri çalışmalardan önce yolların tozdan çamurdan geçilmediğini belirterek, yapılan yatırımın büyük öneme sahip olduğunu belirtti. Mahalle Muhtarı Ercan Çetin, “Altyapı ve üstyapı çalışmaları yapılmadan önce yollarımız tozdan çamurdan geçilmiyordu. İçme suyumuz, kanalizasyonumuz değişti. Üstyapıda parke taşları döşendi. Ana caddemize ışıklandırma yapıldı. Mahallemiz, yeni bir görüntüye kavuştu. Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün’e teşekkür ediyorum” dedi.

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