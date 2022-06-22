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Manisa'da saman ve buğday deposunda yangın çıktı Yangında 350 tondan fazla saman kül olurken tonlarca buğday da kullanılamaz hale geldi

İHA

Manisa'da saman ve buğday deposunda yangın çıktı Yangında 350 tondan fazla saman kül olurken tonlarca buğday da kullanılamaz hale geldi

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde entegre bir tesisin saman ve buğday deposunda çıkan yangında 350 tondan fazla saman ve tonlarca buğday kül oldu.
Edinilen bilgiye göre, Manisa'nın Saruhanlı ilçesine bağlı Koldere Mahallesi'nde entegre bir tesiste saat 17.30 sıralarında saman ve buğday depolarının olduğu kısımda bir anda alevler yükseldi. Kısa sürede tesis duman altında kalırken olay yerine çok sayıda itfaiye, jandarma ve 112 ekibi ekibi sevk edildi. Uzun uğraşlar sonucunda kontrol altına alınan ve soğutma çalışmalarına başlanan yangında deponun çatısı ve duvarları da büyük zarar gördü.
Yangın sırasında tesiste bulunan Osman Durbay isimli vatandaş yangını kimsenin görmediğini bir anda alevlerin yükseldiğini anlattı. Saman kuru olduğu için itfaiye gelene kadar alevlerin her yeri kapladığını ve yaklaşık 300350 ton samanın yandığını ifade eden Durbay, depolardaki buğdayların da zarar gördüğünü söyledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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