Dünyanın peşinde koştuğu buğdayda hasat devam ediyor Rusya-Ukrayna savaşı sonrası tüm dünyayı etkileyen gıda krizinin başında yer alan buğdayda Manisalı çiftçiler ürünlerini almaya başladı Şehzadeler Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Altındağ: “Rusya Ukrayna sonucu buğdayın önemi bir kat değil 10 kat arttı

RusyaUkrayna savaşı sonrası tüm dünyayı etkileyen gıda krizinin başında yer alan buğdayda Manisalı çiftçiler ürünlerini almaya başladı. Hasadın devam ettiği Manisa’da buğday tarlasında bir açıklama yapan Şehzadeler Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Altındağ, “RusyaUkrayna sonucu buğdayın önemi bir kat değil, 10 kat arttı" dedi.

Dünyanın en önemli stratejik gıda ürünlerinin başında yer alan buğdayda hasat devam ediyor. Yunusemre ilçesine bağlı Üçpınar Mahallesinde boy veren buğday tarlarında devam eden hasat çalışmalarını yerinde inceleyen Şehzadeler Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Altındağ, savaş sonrası buğdayın önemi, desteklemeler ve son aylarda buğday tarlalarında ortaya çıkan yangınlarla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.



“Ekim arttı verim düştü”

Açıklamasına tüm çiftçilere kazasız belasız, hayırlı bol bereketli bir yıl dileyerek başlayan Şehzadeler Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Altındağ, “Bu sene Manisa bölgesinde özellikle Şehzadeler ve Yunusemre ilçelerinde yeterli miktarda yağış olmaması nedeniyle verimlerimiz yeterli seviyede değil. Sulanmayan alanlarda dönüme 300350 kilolarda suyu olan üreticilerimizde 500600 kilogram civarında verim almakta. Buğdayın ne kadar önemli olduğu herkesin gündeminde olduğu RusyaUkrayna savaşı ve pandeminin arka arkaya gelmesi sonucu buğdayın önemi bir kat değil, 10 kat arttı. En stratejik ürün olduğu için zengini de fakiri de her aile bu buğdaydan yararlanmak zorunda. Diğer ürünlere benzemiyor. Buğday üretimini daha fazla desteklerle daha fazla imkanlarla üretimi çoğaltmak ve çiftçimizi desteklemek lazım. Bundan sonraki yıllarda bilim adamlarımız sürekli söylüyor, iklim değişikliği, küresel ısınma, bazı yerlerde aşırı yağmurlar bazı yerlerde aşırı kuraklıklar oluyor. Dünyamızın da dengesi değişiyor ve bundan ülkemizde nasibini alıyor. Buğday rekoltesi her sene düşüyor. Bizim Manisa’nın merkez ilçeleri Yunusemre ve Şehzadeler ilçelerinde 5060 bin dekarlık bir buğday alanımız var. Bu sene ekimde bir artış var ama rekolte kaybından dolayı artışın pek de önemi olmadı" dedi.



“Sigara ve izmaritleri söndürmeden atmamalı"

Vatandaşları yangın konusunda uyaran Altındağ, “Şu anda harman zamanı ve her yer barut gibi en ufak ateşte yanabilecek tarlalar. Buralarda çok dikkatli olunmalı. Sigara ve izmaritleri söndürmeden atmamalı. Bunların bir sabotaj olduğunu düşünmüyorum. Yanan yerler belli yerler. Buralarda belki halk arasında kendi çekememezlikleri olabilir ama vatandaşımızın kendi tarlasını kendisinin yakmasının ihtimali yok” diye konuştu.

