Manisa'da otomobille motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

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Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü yaralandı.

Manisa'nın Saruhanlı ilçesine bağlı Halitpaşa Mahallesi'nde saat 09.00 sıralarında GölmarmaraSaruhanlı Karayolunda M.Y. (60) idaresindeki otomobil ile Saruhanlı istikametine doğru seyir halinde iken tali yoldan çıkan H.B. (59) idaresindeki tescilsiz ve plakasız motosiklet ile çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü hafif şekilde sol bacak kısmından yaralandı. Yaralı adam ambulans ekipleri tarafından Saruhanlı Devlet Hastanesine sevk edilirken, burada yapılan tedavisinin ardından taburcu edildi.

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