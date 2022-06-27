Akhisarspor'da Yılmaz gitti

Asgari ücret zammı için tarih belli oldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



AKHİSAR, (DHA) TFF 3'üncü Lig'e düştükten sonra sessizliği gömülen Akhisarspor'da teknik direktör Muhammet Yılmaz'la yollar ayrıldı. Yeşil-siyahlı yönetim tecrübeli teknik adamın vedasıyla ilgili, "Teknik Direktörümüz Muhammet Yılmaz ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kendisine verdiği emeklerden dolayı teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz" açıklamasını yaptı.

2020-2021 sezonunda 1'inci Lig'de son haftalarda göreve geldiği kulüpte takımın küme düşmesine engel olamayan Yılmaz, yeşil-siyahlılarda geçen sezon üst üste ikinci kez küme düşme acısı yaşadı. Akhisarspor'da mahkemenin kayyum kararıyla başkanlığı düşen Evren Özbey, ay başında davacıların şikayetlerini geri almasıyla göreve dönmüştü.DHA-Spor Türkiye-Manisa / Akhisar AKHİSAR, (DHA)

2022-06-27 10:47:12



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.