Manisa'da uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı

Asgari ücret zammı için tarih belli oldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Nurettin DOĞAN/ ALAŞEHİR (Manisa), (DHA)MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde, 8 adrese yönelik düzenlenen eş zamanlı uyuşturucu baskınında 9 şüpheli, gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Alaşehir Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu satan, nakleden ve kullanan kişilere yönelik 8 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Baskınlarda 9 şüpheli, gözaltına alındı. Evlerde yapılan aramalarda 6,70 gram esrar, 2,13 gram metamfetamin, 6 sentetik hap, 3 ecstasy, uyuşturucu kullanmaya yarayan 8 aparat, ruhsatsız 3 tabanca, av tüfeği ve çeşitli çaplarda 22 mermi ele geçirildi. Şüphelilerin polisteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Manisa / Alaşehir Nurettin DOĞAN

2022-06-29 16:24:56



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.