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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Vali Karadeniz ve Eşi Zehra Karadeniz, koruyucu ailelerle bir araya geldi

İHA

Vali Karadeniz ve Eşi Zehra Karadeniz, koruyucu ailelerle bir araya geldi

Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, Eşi Zehra Karadeniz ile birlikte 30 Haziran Koruyucu Aileler Gününde, devlet koruması altındaki çocuklara yuva sıcaklığı, aile sevgisi sağlayan koruyucu ailelerle bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzaladığı ve 24.06.2021 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan genelge ile 30 Haziran tarihinin "Koruyucu Aile Günü" olarak kutlanmasına karar verilmişti. Manisa Valisi Yaşar Karadeniz ve Eşi Zehra Karadeniz, Manisa’da yaşayan ve devlet koruması altındaki çocuklara yuvalarını açan koruyucu ailelerle bir araya geldi.
Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü organizasyonunda gerçekleştirilen programa Vali Yaşar Karadeniz ve Eşi Zehra Karadeniz’in yanı sıra Yunusemre Kaymakamı Atilla Kantay, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Mustafa Feridun Gülgeç, koruyucu aileler ve çocuklar katıldı.
Programın açılış konuşmasını yapan Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Feridun Gülgeç, koruyucu aile programında gerçekleştirilen çalışmalara ilişkin bilgi verirken koruyucu aile olan Zehra Avkıran, koruyucu aile olma hakkındaki duygu ve düşüncelerini dile getirdi.
Koruyucu aile olmanın manevi öneminin yanında, çocukların yaşamına pozitif etkilerinin önemini vurgulayan Vali Karadeniz, “Hayatın bizlere bazen sürprizleri olabiliyor. Bu sürprizler bazen daha dünyaya gelirken veya küçük yaşlarımızda olabiliyor ve küçük yaşlarda çocuklarımız devlet koruması altında kalabiliyorlar. Çok şükür şunu söyleyebilirim ki, devletimiz maddi anlamda çocuklarımızın her türlü imkânını sağlamaya muktedir durumda ve bununla ilgili tesisleşme anlamında da gerçekten özellikle son yıllarda çok önemli gelişmeler oldu. Ama bir şeyi sağlayamıyoruz; aile sıcaklığını, aile yuvasının vermiş olduğu sıcaklığı. Bunu sağlamak için büyük çocuk yuvalarından, daha aile ortamına yakın olsun diye ‘Sevgi Evleri’ adı altında çocuk evleri oluşturuldu. Ama aile ile birlikte büyümenin önemi çok daha fazla. Bunun içinde Cumhurbaşkanımız özellikle çocukların devlet korumasının dışında koruyucu ailelere verilmesi konusuna çok önem veriyor. İşte bugün de bu çalışmalara ayrı bir ivme kazandırmak ve koruyucu ailelerimizin sayısını artırmak için ‘Koruyucu Aile Günü’ olarak ilan edildi. Burada amaç sizlerle bir araya gelirken, hem de yeni koruyucu aileleri teşvik etmek ve şu anda devlet korumasında olan çocuklarımızı da koruyucu ailelerimize vermek. Sizler dünyanın en fedakâr işini yapıyorsunuz, öncelikle bunu belirteyim. Bir çocuğu, çocukluğundan alıp büyütmek, onu yetiştirmek, topluma hazır hale getirmek, kendi ayakları üzerinde durabilir hale getirmek, dünyanın en meşakkatli en sabırlı işi. Ne mutlu sizlere ki, sizler bu işi başarıyorsunuz. Bu işin manevi ödülü de çok büyük. Başını okşadığınız bir yetimin saçındaki her bir tel tanesi bir sevabınız oluyor. Bir çocuğun gönlünü kazanmak, onu topluma hazırlamak ve onun da belki bir sonraki aşamada başka çocuklara sahip çıkmasını sağlamak herhalde dünyanın en mutlu işi olsa gerek. Şu anda 185 çocuğumuz sizlerin yanında bu mutluluğu, aile mutluluğunu, aile saadetini yaşıyor. Sizlerin gayreti ve teşviki ile sizlerin etrafınızdaki yönlendirmeleriniz ile çocuklarımızın sayısı artacaktır diye düşünüyorum. Gayretlerinizden ve fedakârlığınızdan dolayı hepinize şükranlarımı sunuyorum. Çocuklarımızın da geleceklerinin, bahtlarının açık olmasını diliyorum ve hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum” diye konuştu.
Program çocuklar tarafından hazırlanan gösterilerin yapılması ve hatıra fotoğrafı çektirilmesi ile sona erdi.

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