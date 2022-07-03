Manisa OSB'deki patlamada 2 işçi son anda kaçarak kurtulmuş

Ersan ERDOĞAN/ MANİSA, (DHA)-MANİSA Organize Sanayi Bölgesi (MOSB) 2'nci kısımda dün patlayan doğal gaz borusunun basıncı ile asfalt kazıma makinesi devrildi. Patlama anı kameralara yansırken, 2 işçinin son anda kaçarak kurtulduğu görüldü.
Olay, dün öğle saatlerinde Yunusemre ilçesi MOSB 2'nci kısımda meydana geldi. Bölgedeki asfalt çalışmaları sırasında patlayan doğal gaz borusunun basıncı ile müteahhit firmaya ait asfalt kazıma makinesi devrildi. Patlama ile birlikte bölgede çalışan 2 işçi, son anda kaçarak kurtuldu. Ölen ya da yaralananın olmadığı patlama anı, çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde; patlamayla birlikte iş makinesinin devrilmesi ve işçilerin kaçma anı yer aldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Manisa Ersan ERDOĞAN
2022-07-03 14:41:04
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