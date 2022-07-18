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Muradiye OSB genişliyor Muradiye OSB Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kıvırcık: “Manisa da ilk defa bir OSB 500 metrekareden 50 bin metrekareye kadar sanayicisini içinde barındıracak” "Avrupalıların Çin’deki tedarik zincirleri bozuldu. Bu firmalar yüzünü Türkiye’ye çevirdi" AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur: "Türkiye, Cumhurbaşkanımızın yeni dönemde, yeni ekonomi modeli çerçevesinde hızlı bir şekilde ihracata yönelik büyüyor"

İHA

Manisa Muradiye Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kıvırcık, altyapı inşaatının temel atma töreninde verdiği müjdeyle Muradiye OSB'nin genişleyeceğini belirterek, "Manisa'da ilk defa bir organize sanayi bölgesi tarım alanlarına genişlemeyecek. Manisa'da ilk defa bir OSB 500 metrekare 50 bin metrekareye kadar sanayicisini içinde barındıracak. Manisa'da ilk defa bir OSB gerçek maliyetleri hesaplanarak sanayicisine uygun maliyetlerde ve şartlarda arsa tahsis edecek" dedi.

Muradiye OSB genişliyor Muradiye OSB Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kıvırcık: “Manisa da ilk defa bir OSB 500 metrekareden 50 bin metrekareye kadar sanayicisini içinde barındıracak” "Avrupalıların Çin’deki tedarik zincirleri bozuldu. Bu firmalar yüzünü Türkiye’ye çevirdi" AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur: "Türkiye, Cumhurbaşkanımızın yeni dönemde, yeni ekonomi modeli çerçevesinde hızlı bir şekilde ihracata yönelik büyüyor"

Manisa Muradiye Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kıvırcık, altyapı inşaatının temel atma töreninde verdiği müjdeyle Muradiye OSB’nin genişleyeceğini belirterek, “Manisa’da ilk defa bir organize sanayi bölgesi tarım alanlarına genişlemeyecek. Manisa’da ilk defa bir OSB 500 metrekare 50 bin metrekareye kadar sanayicisini içinde barındıracak. Manisa’da ilk defa bir OSB gerçek maliyetleri hesaplanarak sanayicisine uygun maliyetlerde ve şartlarda arsa tahsis edecek” dedi.
Manisa Muradiye OSB, altyapı inşaatlarına düzenlenen törenle başladı. Yaklaşık 265 milyon TL bütçe ile başlanılan 1. etap altyapı yatırımlarının dükkanlardan elde edilen gelirlerle tamamlanması hedeflenirken, 2. etap çalışmalarına da hemen sonrasında başlanacak. Sıcak asfalt ve artıma tesisi yatırımlarının da içinde yer alacağı 2. etap alt ve üstyapı çalışmalarıyla yıllık yüzde 3 faizle 13 yıl vadeli Dünya Bankasından kredi kullanılması planlanıyor. 18 aylık bir süre içinde tamamlanması hedeflenen altyapı ve satih kaplama yatırımlarıyla Muradiye OSB yaklaşık 4 yıl içerisinde ‘Yeşil OSB’ statüsü kazanacak.
Altyapı yatırımlarının başlangıç töreninde konuşan Muradiye OSB Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kıvırcık, “Bölgemizin kronikleşmiş bir çok problemini göreve geldiğimizden yaklaşık 1,5 yıllık süre zarfında çözüme kavuşturduk. Bugün altyapı üstyapı ve arıtma yatırımlarına başladığımız büyük bir gündür. Yaklaşık 265 milyon TL’lik bütçeyle girdiğimiz 1. etap yatırımlarını tamamen dükkanlardan elde ettiğimiz, bir kısmını da edecek olduğumuz gelirle tamamlamayı hedefliyoruz. 2. etap olarak adlandırdığımız sıcak asfalt ve arıtma yatırımları için de Sanayi Bakanlığından 13 yıl vadeli yıllık faiz oranı yüzde 3 olan bir kredi kullanacağız. Kredimiz de bakanlıkta hazır bekliyor” dedi.

“Muradiye OSB genişleme alanımız onaylandı”
Konuşmasında Muradiye OSB’nin genişleyeceği müjdesini veren Başkan Kıvırcık, “Korona virüs salgınından sonra Avrupalıların Çin’deki tedarik zincirleri bozuldu. Bu firmalar yüzünü Türkiye’ye çevirdi. Önümüzdeki 5, 10 yıllık süreçte Türkiye Avrupa’nın yatırım üssü haline gelecek. Bizler de sanayiciler olarak buna hazır olmalıyız. Sanayicimizi nasıl uygun parsel sahibi yaparız diye yola çıktık. Birkaç tane seçtiğimiz bölgenin içerisinde en problemsiz sanayi alanına en uygun alanı fizibilite yaparak Muradiye Organize Sanayi Bölgesinin genişleme alanı olarak geçtiğimiz aylarda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımıza başvurularımızı yaptık. Muradiye Organize Sanayi Bölgesi genişleme alanımız Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Mustafa Varank tarafından 5 Temmuz 2022 saat 22.00’da onaylanmıştır. Bize de bayram arifesinde müjdesi verilmiştir. Bu büyük proje Manisa'mıza hayırlı olsun” diye konuştu.

“Manisa’da ilk defa bir OSB, tarım alanlarına genişlemeyecek”
Manisa’da ilkleri başaracaklarını ifade eden Kıvırcık, “Manisa’da ilk defa bir OSB, tarım alanlarına genişlemeyecek. Manisa’da ilk defa bir OSB 500 metrekareden 50 bin metrekareye kadar sanayicisini içinde barındıracak. Manisa’da ilk defa bir OSB gerçek maliyetlerini hesaplayarak sanayicisine uygun fiyata arsa tahsis edilecek. İnşallah 1 ay içerisinde yer seçimi komisyonumuzu topluyoruz. Yıl sonu itibariyle de ön satışla parselleri sanayicimize tahsis edeceğiz” dedi.
Törende konuşan AK Parti Manisa Milletvekili Tamer Akkal, “Bugün Manisa geçtiğimiz sene 5 milyar doların üzerinde ihracat rakamını yakaladı. Bu seneki rakamlar da bize gösteriyor ki bu yıl da 5 milyar doların üzerinde bir rakamla yıl tamamlanacak. İnşallah Muradiye Organize Sanayi Bölgesi de bütün altyapılarını tamamlayıp tam kapasiteyle çalışmaya başladığında bu rakamı çok daha üst seviyelere çekip Manisa’ya da ülkemiz ekonomisine de son derece büyük katkılarda bulunacak” ifadelerini kullandı.

“Muradiye OSB işleyen ve üreten Türkiye’nin en net göstergesidir”
Muradiye OSB’ye gelen yatırım talepleriyle Türkiye’nin üretime dönük büyümesine devam ettiğini söyleyen AK Parti Manisa Milletvekili Semra Kaplan Kıvırcık, “Bu kadar kısa sürede kaynak oluşturarak altyapı inşaatlarına başlanmış olması takdire şayandır. Bugün sanayi bölgesi olmayan ilimiz kalmadığı gibi ilçelerimizde de bu konuda büyük bir gayretle çalışıyoruz. Türkiye genelinde kurulu 350’den fazla OSB’de ve yoğun bir şekilde Muradiye OSB’de de aldığımız yatırım talepleri işleyen ve üreten Türkiye’nin en net göstergesidir. Kendi markalarını üreten, kendi ihtiyacını kendi karşılayan her ay bir ay öncekinden daha fazla ihracat rakamlarını koyan ülkemizin geleceği parlak yarınları emin ellerdedir” diye konuştu.
Törende konuşan AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur, “Muradiye bölgesi çok güzel toprağıyla da mümbit, ova diye hitap edebileceğimiz çok güzel bir yer. Fakat öyle bir duruma getirildi ki bu bölge ne yazık ki CHP’li bir belde belediyesi yönetimi yüzünden bir yanda konutlar, villalar bir yanda fabrika alanları oluşturuldu. Halbuki Muradiye OSB bu işin en başında olmuş olsaydı bu şekilde karman çorman bir bölge haline gelmemiş olurdu. Geçenlerde bir yangın oldu hemen siyaset yapmak adına bazı parti temsilcileri toplandılar orada eylem, burada eylem ‘şöyle oldu, böyle oldu’ Bunu yaparken düşünmek bir bakmak lazım. Bunlara kim izin verdi. Buradaki fabrikaları, bu dönüşüm merkezlerine kim ruhsat verdi. Kendi zihniyetleri, kendi belediyecilik anlayışları verdi. Ne yazık ki Muradiye’yi bu hale getirdiler. Türkiye, Cumhurbaşkanımızın yeni dönemde yeni ekonomi modeli çerçevesinde hızlı bir şekilde ihracata yönelik büyüyor. İnşallah önümüzdeki süreçte sanayicimizin üretim noktasında, ihracatları noktasında çok büyük problemleri yok. Sabit gelirle geçinen kesimimizin bazı sıkıntıları vardı, bir kısmını bertaraf ettik, yıl başında tekrar iyileştirmelerimizi yapacağız” dedi.
Muradiye OSB yönetiminin kısa sürede çok önemli işler başardığını söyleyen Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, “Son 2 yıldır yapmış olduğu yatırımlarla gelişmelerle hem altyapı eksiklerini hem üstyapı eksiklerini giderirken yine bir OSB çatısı altında maliyetleri de en aza düşürerek yatırımcılarımızın da rekabet gücünü olumsuz etkilemeyecek şekilde bu gelişmeyi sağlamayı amaçlamakta. Ben Osman Kıvırcık ve ekibine teşekkür ediyorum. Burada gerçekten güzel bir ekip oluşturdular. Güzel bir ivme yakaladılar. Ben inanıyorum 1,5 yıl sonrasına geldiğimizde altyapısıyla üstyapısıyla her şeyi tamamlamış kurumsal yapısı yerine oturmuş bir organize sanayi bölgesi haline dönüşmüş olacak. Manisa iki organize sanayi bölgesiyle anılıyor olacak” diye konuştu.
Konuşmaların ardından düzenlenen törenle Muradiye OSB’nin altyapı inşaatının ilk kazması vuruldu.
Törene; Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur, AK Parti Manisa Milletvekilleri Semra Kaplan Kıvırcık ve Tamer Akkal, Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Palabıyık, Manisa Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk, Yunusemre Kaymakamı Atilla Kantay, Yunusemre Belediye Başkan Yardımcısı Şule Uygur, AK Parti Manisa İl Başkanı Salih Hızlı, Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi Atilla Altuntaş, Muradiye Organize Sanayi Bölgesi Müdürü İlker Özdemir, Muradiye OSB yönetimi ve sanayiciler katıldı.

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