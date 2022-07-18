Manisa'da orman yangını

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Ersan ERDOĞAN / MANİSA, (DHA)-MANİSA'nın Ahmetli ilçesi kırsal Hacıköseli Mahallesi'nde orman yangını çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Manisa'nın Ahmetli ilçesi kırsal Hacıköseli Mahallesi'ndeki ormanda saat 16.00 sıralarında yangın çıktı. Yükselen dumanları görenlerin ihbarı üzerine bölgeye 2 yangın söndürme helikopteri, 2 yangın söndürme uçağı, 6 arazöz ve 2 su tankeri gönderildi. Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Öte yandan 2020 yılında aynı bölgede çıkan orman yangınında 904 hektar alan zarar görmüştü.(DHA)

DHA-Genel Türkiye-Manisa Ersan ERDOĞAN

2022-07-18 16:58:55



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