Osmanlı Müzesi haftanın 7 günü ziyaretçilere açık

Yunusemre Belediyesinin hayata geçirdiği, Manisa’nın tarih ve kültür turizmine katkı sunan Osmanlı Müzesi, haftanın 7 günü ziyaretçilerini ağırlıyor.

Yunusemre Belediyesinin “Cumhuriyetin Yüzüncü Yılına Yüz Proje” vaatleri arasında bulunan, içerisinde Manisa’da yetişen Osmanlı Padişahları, Türkiye Cumhuriyeti Devleti Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Manisalı Milli Mücadele Kahramanları, Ünlü Türk Düşünürü Yunus Emre ve Tapduk Emre’nin de aralarında yer aldığı silikon heykeller ile o dönemi anlatan eserlerin sergilendiği Manisa Osmanlı Müzesi, yaz aylarında da yoğun ilgi görüyor. Yunus Emre Kültür Parkı içerisinde yer alan Osmanlı Müzesi, hafta içi 09.00 – 17.00 ile hafta sonu 10.00 – 18.00 saatleri arasında gezilebiliyor. Müze, 12.30 – 13.30 saatleri arasında öğle arasına giriyor. Manisa’nın tarih turizmine güzel bir müze kazandırdıklarını dile getiren Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, Yunus Emre Kültür Parkı’na olan ilginin memnuniyet verici olduğunu söyledi.

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