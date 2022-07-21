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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Büyükşehirden 30 kilometrelik güzergâhta yoğun çalışma

İHA

Büyükşehirden 30 kilometrelik güzergâhta yoğun çalışma

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Saruhanlı ilçesinde 6 mahallenin kullandığı 30 kilometrelik güzergah üzerinde viraj düzenleme ve yol genişletme çalışmasına başladı.
Yolların güvenliğinin ve konforunun arttırılması için gerekli düzenlemeleri bir bir hayata geçiren Manisa Büyükşehir Belediyesi, Saruhanlı ilçesinde ŞatırlarAydınlarHatıplar hattı ve bölgedeki mahallelerin yoğun olarak kullandığı 30 kilometrelik güzergahta tehlikeli virajları ortadan kaldırıyor ve yolları güvenli hale getiriyor. Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanı Kurtuluş Kuruçay da, Yol Bakım ve Onarım Şube Müdürü Serdinç Bulut, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Şerafettin Yüncüoğlu, Saruhanlı Belediyesi Meclis Üyeleri, Saruhanlı Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Serdar Özgedik, Saruhanlı Muhtarlar Derneği Başkanı Yılmaz Kurtuldu, İzmir Kınık ilçesine bağlı Karadere Mahalle Muhtarı Hüseyin Daşçi ve bölge muhtarları ile birlikte inceledi.

"Yolların şartlarının iyileştirilmesi için çalışıyoruz"
İncelemelerin ardından açıklamalarda bulunan Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanı Kurtuluş Kuruçay, “Saruhanlı ilçemizde Saruhanlı merkezden Adiloba, Paşaköy, Aydınlar, Şatırlar bölgesi dediğimiz Sarısığırlı ve Çaltepe Mahallelerine de hizmet veren yaklaşık 30 kilometrelik güzergah üzerindeyiz. Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün’ün kırsal kalkınmaya verdiği önem neticesinde köyden mahalleye dönüşen yerleşimlerimizin hizmet alması adına yollardaki tehlikeli virajların kaldırılması, şartlarının iyileştirilmesi ve ulaşım konforlarının arttırılması için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu güzergâhta yollar oldukça dar ve virajlıydı. Bu noktada biz virajları almak suretiyle yollarımızı genişletiyoruz. İlerleyen süreçte yağışlardan dolayı meydana gelebilecek su baskınlarını engellemek adına su geçişlerini yapacağız. Şimdilik yol genişletme, viraj alma, gereken zeminlerde güçlendirme yapmak suretiyle 30 kilometrelik güzergahtaki çalışmalarımız sürdürüyoruz. İş makinelerimizin tamamı bu bölgede çalışmalarını sürdürüyor. En kısa zamanda da vatandaşlarımızın hizmetine açacağız. Zeminde oturma meydana gelip sıkıştıktan sonra da önümüzdeki yıl üst kaplamasında yenileme yapılmasını planlıyoruz. Vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.

Muhtarlar çalışmalardan mutlu
Mahalle muhtarları ve vatandaşlar da bölgedeki tehlikeli virajları ortadan kaldıran çalışma için teşekkürlerini dile getirdi.
Şatırlar Mahalle Muhtarı Gürcan Eroğlu, “Bizim yollarımız 195560’lı yıllarda açılmış en son. Ondan sonra işlenmemiş. Bunu Cengiz Ergün Başkanımıza ilettik. Sağ olsunlar yollarımızı genişletmeye başladılar. Yollar dar ve virajları keskin olduğu için her sene burada kazalar oluyordu. Bu çalışmalardan ötürü Cengiz Ergün Başkanımıza teşekkür ediyorum, halkımızın da selamlarını iletiyorum. Allah razı olsun.” derken, Saruhanlı Muhtarlar Derneği Başkanı Yılmaz Kurtuldu, “Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün’ün Şatırlar’dan Sarıçam’a kadar olan yol genişletme projesi için buraya geldik. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz.” ifadelerini kullandı.
Şatırlar Mahalle Sakini Recep Demir de şunları söyledi: “Bu çalışmalardan ötürü öncelikle değerli Başkanımız Cengiz Ergün’e ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Bu hizmetlerin vatanımıza milletimize ve belediyemize hayırlı olmasını diliyorum. Cengiz Başkanımıza Allah sağlık sıhhat versin. O bu köy için vermiş olduğu her sözü yerine getirdi. Sonuna kadar Cengiz Başkanımıza güveniyoruz, çok teşekkür ediyoruz.”

İzmirli muhtardan Başkan Ergün’e teşekkür
İzmir Kınık Karadere Mahallesi Muhtarı Hüseyin Daşçi, “Yapılan şu yol gerçekten gurur verici. Belediye Başkanımızla gurur duyuyoruz. Manisa il sınırında olan bir buçuk kilometrelik yolumuz var. Onu da yapacaklar. Çok güzel bir yol çalışması yapılıyor. Böyle geniş bir yol köylerde görülmedi, yok yani. Cengiz Ergün Başkanımıza teşekkür ediyoruz” diye konuştu.
Aydınlar Mahalle Muhtarı Ömer İkizce, “Aşağı yukarı 30 gün oldu bu yol çalışması başlayalı. İki üç günde bir burada incelemeler yapıyoruz. Çalışmalardan çok memnunuz. Yolumuz çok genişledi. Başta Cengiz Ergün Başkanım olmak üzere tüm emeği geçenlere teşekkür ediyoruz.” dedi.
Hatıplar Mahalle Muhtarı Ahmet Şahin, “Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün’e şahsım ve köyüm adına bu çalışma için çok teşekkür ediyorum. Yol virajları ve uçurum yerleri ile çok çok sıkıntılıydı. Yolun yapımı çok iyi bir şekilde devam ediyor. Her şey için minnettarız.” şeklinde konuştu.
Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Şerafettin Yüncüoğlu, "Muhtarlarımız daha önceden bu yolun sıkıntılarını dile getirdiler. Biz de Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ile bu konuyu paylaştık. 30 kilometrelik yolun 12 metreye kadar genişlediğini, otoban gibi olduğunu gördük. Muhtarlarımız ve köy halkımız teşekkürlerini dile getirdi. Biz de Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün’e teşekkür ediyoruz.” diye konuşurken, Çaltepe Mahalle Muhtarı Süleyman Çoban ise şunları söyledi: “Bu yapılan iş çok güzel. Cengiz Başkanımız başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.”

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