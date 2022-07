Sağlık Sen Manisa Şubesinin 6. Olağan Genel Kurulunda yeniden başkan seçilen Başkan Mustafa Irgatoğlu, mazbatasını aldı.

Sağlık Sen Manisa Şubesinin 6. Olağan Genel Kurulu geniş bir katılımla gerçekleştirildi. Genel Kurulda tek listeyle seçime gidilirken, mevcut Başkan Mustafa Irgatoğlu yeniden başkanlığa seçildi. Yunusemre İlçe Seçim Kurulu Müdürü Faruk Kanber’den mazbatasını teslim alan Başkan Irgatoğlu, “Bugüne kadar sağlık çalışanları için büyük mesafeler kat ettik. Göreve geldiğimizden bu yana üyelerimizin özlük ve sosyal hakları, ekonomik durumları ve ülkemizin iç ve dış gündemlerine ilişkin Genel Yetkili Sendikanın birer mensubu olduğumuzun bilinciyle en başta aile hayatında, iş hayatı ve sosyal çevrede, hayatın her alanında ve basında gündem oluşturan bir sendikal anlayış ile çalışmalarımızı sürdürdük. SağlıkSen’in Manisa’da kurumsallaşması, itibar kazanması adına çalışarak, teşkilatımızı diri tutmayı, organizasyon kabiliyetini arttırmayı, sağlık teşkilatının sorunlarını sorunun merkezinde çözmeyi düstur edinip, bir ve beraber olarak mücadele etmenin yollarını aradık. Üyelerimizin en mutlu anlarında yanlarında olduğumuz gibi, zor günlerinde de yanlarında olma gayretiyle büyük bir aile olmanın gereklerini yerine getirmeye çalıştık. Yaptığımız faaliyetlerle, gösterdiğimiz azim ve kararlılıkla, gönüllere hitap eden sendikacılık anlayışımızla insan onuruna yakışan bir yaşam şeklinin mücadelesini verdik” dedi.

Yeni dönemde yoğun bir çalışma temposunun kendilerini beklediğini söyleyen Başkan Irgatoğlu, “Geleceğimizi; emek ve alınteri temelinde, hakkaniyet çerçevesinde yükseltmek, yeni vesayet odaklarına ve rant odaklarına fırsat vermemek adına gecemizi gündüzümüze katacağımız, çalışanlarımız için, milletimiz için ter dökeceğimiz bir faaliyet dönemi daha bizi bekliyor. Heybemizde mahfuz sendikal tecrübemizden aldığımız güçle, önümüzdeki faaliyet döneminde; sağlık ve sosyal hizmetlerde; emeği ve millete hizmeti bir arada yücelten politikaların öncüsü ve yılmaz savunucusu olacağız. Siyasal ve ekonomik politikalarda ‘Önce emek’ dedirtecek akademik hizmet sendikacılığı vizyonumuzu, kurumsallaştıracak, her günü sosyal faaliyetlerle, eğitsel ve kültürel faaliyetlerle dolu, üretken, diri bir teşkilat olacağız. Şube yönetimimizden bütün ilçelerimize kadar her yöneticimizin ve temsilcimizin, bilişim çağının imkanlarını profesyonel şekilde değerlendirdiği, çalışanlarımıza ve milletimize emek ve hak mücadelemizi, ilkelerimizi, bir arı kovanı düzeninde hareket ederek anlatabileceğimiz teşkilat kapasitesine eriştirmeyi hedefliyoruz” diye konuştu.

Ortak akıl prensibiyle yol alacaklarının altını çizen Başkan Irgatoğlu, "İstişareyi, danışmayı ve ortak aklı benimseyerek yol almayı en iyi ve doğru yöntem olarak kabul eden bir anlayışla daha sağlıklı bir şekilde yol almak için görev alan arkadaşlarımızla Manisa’da, her kesimi temsil eden bir ekip oluşturduk. İnanıyorum ki hedeflerimize adım adım yürüyeceğimiz bir dönem olacak. Bu vesileyle Her kurumda bizleri en iyi şekilde temsil eden, SağlıkSen’in gücüne güç katan, hizmet sendikacılığıyla sendikamızın bayrağını en yukarılara çeken teşkilat mensuplarımıza ve bizden desteklerini esirgemeyen tüm gönül dostlarımıza teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.