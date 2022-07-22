Manisa İtfaiyesi orman yangınlarına karşı vatandaşları uyardı

Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Gürhan İnal, hava sıcaklıklarının yükselmesi nedeniyle artan orman yangınlarına karşı uyarılarda bulundu. Küçük bir kıvılcımın sıçraması sonucunda yangınların hızla büyüdüğünü belirten İnal; vatandaşların kıvılcıma sebep olacak her türlü davranıştan uzak durması gerektiğini vurguladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre mevsim normalleri ve biraz üzerinde seyreden sıcaklıkların hafta sonu daha da artarak ortalamaların 4 ila 5 derece üzerine çıkacağı bildirildi. Bu verilerin açıklanmasının ardından Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Gürhan İnal, oluşabilecek orman yangınları karşısında vatandaşlara uyarılarda bulundu.



“Kıvılcıma sebep olacak davranışlardan uzak durulmalı”

İtfaiye Dairesi Başkanı Gürhan İnal yaptığı açıklamada, “Bilindiği üzere hafta sonunda özellikle Pazar gününden sonra sıcaklıkların daha da artması bekleniyor. Sıcaklıkların artması nedeniyle biz bütün ekiplerimizle hazır olarak beklemekteyiz. Nemin azalmasından dolayı önümüzdeki hafta daha fazla orman yangını olması beklenmekte. Bu yangınların önüne geçmek için vatandaşlarımız ve çiftçilerimizin dikkatli olmaları konusunda uyarıyoruz. Özellikle ekin hasadı yapıldıktan sonra anızların yakılmaması gerekiyor. Anız yakıldığı andan itibaren küçük bir kıvılcım yandaki tarlaya, ormana ve diğer yerlere sirayet ederek yangın büyümekte. Aynı zamanda araç içerisinde bulunan su şişeleri ısındığı için sağa sola atılmakta, atılan bu şişeler mercek görevi görerek yangına neden olmaktadır. Sigara izmaritlerinin söndüğünden emin olunmasına rağmen yere atılmamasını rica ediyoruz. Son dönemde orman yangınlarının yaşanmasının nedenlerinden birisi de kaynak tamiri yapılması. Birisinde dozer makinesinin tamiri için bir diğerinde ağıl yapımında yapılan demir kaynağı, kıvılcımların dağılması ile büyük yangınlara neden olmuşlardır. Ekiplerimizle yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Vatandaşlarımızdan daha duyarlı, dikkatli olmalarını istiyoruz. Büyük bir yangına sebep olmamak için kıvılcım çıkmasına neden olacak ufak bir hareketi dahi yapmasınlar. Geçmiş yıllarda piknik alanlarında vatandaşlarımızın sebep olduğu yangınlar meydana gelmişti. Bu konuda Valiliğimizin de yasakları var. Çok çeşitli sebeplerle yangınlar çıkıyor. Vatandaşlarımızı tekrar uyarmak istiyorum. Yangına sebep olacak her türlü davranıştan uzak durmalarını rica ediyoruz” diye konuştu.

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