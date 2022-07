Başkan Ergün’den çalışanlarına büyük zam Manisa Büyükşehir Belediyesinde en düşük işçi maaşı 7 bin 447 lira oldu Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün: "Çalışanımızı hiçbir zaman enflasyona ezdirmedik"

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Manisa Büyükşehir Belediyesi, MASKİ Genel Müdürlüğü ve iştiraklerde çalışan 4 bin 342 çalışanın yanı sıra kadrolu işçi, sözleşmeli personel ve memurların yüzünü güldürecek önemli müjdeler verdi. Yapılan iyileştirmeyle çalışanlarını enflasyona ezdirmediklerini vurgulayan Başkan Ergün, son 6 ay baz alındığında yüzde 117’lik bir artışla şirket işçilerinin en düşük maaşının 7 bin 447,55 TL’ye yükseltildiğini müjdeledi.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, binlerce çalışanı ilgilendiren maaşlar ile ilgili müjdeyi verdi. Başkan Ergün, “Bugün, Manisa Büyükşehir Belediyemiz ve MASKİ Genel Müdürlüğümüz ile iştirakimiz olan şirketlerimizde çalışan arkadaşlarımızın yüzünü güldürecek hayırlı ve güzel haberler vermek için bir araya geldik. Hepinizin malumu olduğu üzere Kovid19 salgını, ardından patlak veren savaşlar ve küresel ısınma gibi birçok olumsuz gelişme yalnızca ülkemizi değil, tüm Dünya’yı ekonomik ve sosyal anlamda dar boğaza sürükledi” dedi.

Yaşanan olumsuzluklara rağmen çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini ifade eden Başkan Ergün, “Yaşanan bu olumsuzluklara karşı her ülke kendi iç dinamikleri doğrultusunda önlemler aldı ve almaya devam ediyor. Ülkemizde de hem hükümetimiz hem de belediyeler olarak bizler, vatandaşlarımızın ve personelimizin mutluluğu, huzuru ve refahı noktasında önemli adımlar atıyoruz. Sizlerin de bildiği gibi, Büyükşehir Belediyemiz ve MASKİ Genel Müdürlüğümüz, bütçesinden yatırımlara en çok kaynak ayıran belediyeler arasında her zaman zirvede yer alıyor. Geçtiğimiz yıl, 30 büyükşehir arasında Büyükşehir belediyemiz bütçesini en iyi yöneten belediye oldu. Öncelikle bu başarımızdaki değerli katkıları için tüm çalışanlarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hep birlikte Manisa’mız için gönül bağıyla çalışıyoruz ve çalışmaya devam edeceğiz” dedi.



"Toplamda yüzde 117’lik artış"

Personel ücretlerinde önemli düzenlemeler yaptıklarını vurgulayan Başkan Ergün, “Bugün de 4 bin 342’yi bulan şirket çalışanı arkadaşımızı enflasyona ezdirmemek amacıyla son 6 aylık süreci baz aldığımızda toplamda yüzde 117’yi bulan bir iyileştirme yaptığımızı müjdelemek istiyorum. Yaptığımız zam ile çalışanlarımız en düşük 7 bin 447,55 TL maaş alacak. Diğer çalışanlarımız kadrolarına göre daha yüksek ücretler alacaktır.



"Kadrolu işçiye toplamda yüzde 96’lık zam"

Büyükşehir ve MASKİ Genel Müdürlüğü bünyesindeki kadrolu işçi statüsünde çalışanları da unutmadıklarını dile getiren Başkan Ergün, “Bünyemizde kadrolu işçi olarak çalışan arkadaşlarımızın ücretlerinde de yine son, altı ay dikkate alındığında toplamda yüzde 96 oranında iyileştirme yaptığımızın müjdesini de vermek istiyorum. Örnek verecek olursak; en düşük ücret alan çalışanımız 2021 Aralık maaşı 4 bin 919 TL iken şimdi 9 bin 680 TL’ye yükseltilmiştir” dedi.



Memur ve Sözleşmeli personele yüzde 124’e kadar artış

Bünyelerinde çalışan memur ve sözleşmeli personele de müjde veren Başkan Ergün, “Memur ve sözleşmeli olarak görev yapan değerli çalışma arkadaşlarımızın Sosyal Denge Tazminatında da önemli güncellemeler yaptık. Devletimizin vermiş olduğu son altı aylık bazda yaklaşık yüzde 73’lük bir zammın üzerine bizlerde sosyal denge ile bu artışı daha da yukarılara çektik. Sosyal dengeye yaptığımız iyileştirmeyle bugün memura ve sözleşmeli personele yüzde 124’e kadar artış sağladık. Yılbaşında meclis kararıyla sözleşmeli personel olan 61 çalışanımız da sosyal denge tazminatı alamamıştı. Bundan sonra sosyal denge almaya başlayacaklar. Bu rakamlar bekar ve çocuksuz kişiler için geçerli. Çocuk sayısına göre bu bedeller eklenecektir” ifadelerini kullandı.



“Çalışanımızı hiçbir zaman enflasyona ezdirmedik”

Çalışanların hakları konusunda göreve geldikleri ilk günden itibaren her zaman hakkaniyetli olduklarının altını çizen Başkan Ergün, şunları söyledi: “Çalışanlarımızın hakları konusunda göreve geldiğimiz ilk günden itibaren her zaman hakkaniyetli olduk. Çalışanımızı hiçbir zaman enflasyona ezdirmedik. Maaş ödemelerinde herhangi bir gecikme yaşanmasına müsaade etmedik. Aynı anlayış ve özveriyle her zaman çalışanlarımızın yanında olacağız. Bu duygularla yeni ücretlerin değerli çalışanlarımıza ve onların kıymetli ailelerine hayırlı uğurlu olmasını yürekten diliyorum. Manisa’mıza hizmet noktasında özveriyle çalışmaya devam edeceklerinden hiç şüphem yok. Tüm çalışanlarımıza bir kez daha Manisalılar adına teşekkür ediyor, sevgi ve selamlarımı sunuyorum. Helali hoş olsun…”

