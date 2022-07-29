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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Şehzadeler Belediyesi'nde en düşük maaş 8 bin 216 TL oldu

İHA

Şehzadeler Belediyesi'nde en düşük maaş 8 bin 216 TL oldu

Şehzadeler Belediyesi ile Hizmet İş Sendikası arasında belediye çalışanı 578 personeli ilgilendiren toplu sözleşme görüşmelerinin sonuçlandığını duyuran Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, "İlave sosyal haklar hariç olmak kaydıyla, yemek, yakacak ve ikramiye ile birlikte Temmuz ayından itibaren Şehzadeler Belediyesi'nde çalışan bekar, çocuksuz en düşük maaş alan personelimiz net 8 bin 216 TL alacak." dedi.
Şehzadeler Belediyesi ile Hizmet İş Sendikası arasında bir süredir devam eden, belediye çalışanı 578 personeli ilgilendiren toplu sözleşme görüşmeleri neticelendirildi. Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, görüşmelerde mutlu sona ulaşılmasının ardından Hizmet İş Sendikası Manisa Şube Başkanı Rahmi Okan Polat, Şehzadeler Mühendislik AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Nedim Diyemli, belediye başkan yardımcıları ve sendika temsilcileri ile birlikte kameraların karşısına geçerek elde edilen kazanılmaları duyurdu. Başkan Çelik, Şehzadeler Belediyesi'nde bugüne kadar tüm proje ve başarılı çalışmaları mesai arkadaşları ile birlikte hayata geçirdiklerine dikkat çekerek, belediyeciliğin kamudaki en zor görevlerden biri olduğunu söyledi. Başkan Çelik, "En basitinden geçtiğimiz yıllarda bir pandemi süreci yaşadık. Hafta sonlarında iki haftaları bulan sokağa çıkma kısıtlamaları oldu. Bir çok çalışan evlerinde aileleri ile vakit geçirirken Şehzadeler Belediyemizin personelleri sahada oldular. Bayram olur temizlik personellerimiz, zabıtalarımız, ilgili birimlerimiz bayram yapamaz çalışırlar. Pazar kurulur herkes evine çekildiğinde gece saat birlere ikilere kadar arkadaşlarımız pazarların temizliğini yapar ertesi güne hazır eder. Afet olur gece gündüz demeden belediyemizin çalışanları yollara düşerler. Şu son birkaç ay içerisinde 5 tane orman yangınının kontrol altına alınmasında ekiplerimiz of bile demeden görev aldılar, günlerce uykusuz destek verdiler. Hülasa elde ettiğimiz tüm başarıların altında mesai arkadaşlarımız imza sahibidirler" dedi.
Şehzadeler Belediyesi'nde bir aile sıcaklığında çalıştıklarını ve personelin haklarını korumak, onları enflasyona karşı ezdirmemenin kendileri için son derece önemli olduğunu belirten Başkan Çelik, konuşmasına şöyle devam etti: "Bugüne kadar enflasyon farklarını hiç geciktirmeden ödedik. Zamlarını verdik. Sosyal haklarını verdik. Verdiğimiz sözün arkasında durarak arkadaşlarımız ile birlikte kardeşlik hukuku içerisinde güzel şehrimize hizmet ettik. Bundan sonra da daha fazla arkadaşlarımız için ne yapabilir diye sendika temsilcilerimiz ile ciddi bir çalışma yaptık. Toplantılar gerçekleştirdik. Bunların neticesinde bir sonuca ulaştık"
Toplu sözleşme görüşmeleri neticesinde elde edilen kazanımlar hakkında ilgi vererek sözlerini sürdüren Başkan Çelik, "Koku ve temizlik primi, direksiyon primi, bayram ikramiyeleri, sorumluluk yardımı, çocuk ve eğitim yardımı gibi ilave sosyal haklar hariç olmak kaydıyla; yemek, yakacak ve ikramiye ile birlikte Temmuz ayında Şehzadeler Belediyesi'nde çalışan bekar, çocuksuz en düşük maaş alan personelimiz net 8 bin 216 TL alacak. Bu müjdeyi paylaşmak istiyorum. Bütün sosyal yardımlarda çok ciddi iyileştirmeler yaptık. Bütün arkadaşlarımızı enflasyona ezdirmemiş olmanın iç huzurunu ve mutluluğunu yaşıyorum. Bundan sonra bizim arkadaşlarımızdan en büyük beklentimiz , isteğimiz bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da milletin emaneti olan işlere dört elle sarılarak daha büyük performans göstererek daha çok çalışmak, kendilerine hizmet etmekten şeref duyduğumuz Şehzadeler halkına daha güzel hizmet edebilmek" dedi.
Sözleşmenin tüm çalışanlara hayırlı olmasını dileyen Başkan Çelik, "Sözleşmemiz iki yıllık. Bundan sonraki her 6 ayda bir enflasyon ne belirlendiyse enflasyon farkı maaşlarına otomatik olarak yansıtılacak. Dolayısıyla da Şehzadeler Belediyesi'nin çalışanları enflasyona ezdirilmemiş olacak" şeklinde konuştu.
Hizmet İş Sendikası Manisa Şube Başkanı Rahmi Okan Polat da Başkan Çelik'e teşekkür ederek, "Arkadaşlarımız adına şükranlarımı sunuyorum. Gönüllerin başkanı olduğunuzu bir kez daha göstermiş oldunuz. Belediye çalışanlarımızı ihya ettiniz. Allah razı olsun. Bütün arkadaşlarımız zam oranlarından gayet memnunlar" ifadelerini kullandı.
Konuşmaların ardından toplu sözleşme imza altına alındı.

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