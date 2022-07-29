Manisa’da uyuşturucu operasyonu: 4 kişiye gözaltı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Manisa’da uyuşturucu operasyonu: 4 kişiye gözaltı

İHA

Manisa’da uyuşturucu operasyonu: 4 kişiye gözaltı

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde Alaşehir İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından bir bağ evine düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 222.5 gram metamfetamin ele geçirilirken 4 kişi de gözaltına alındı.
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri C.K. isimli şahsın İzmir'den Alaşehir'e uyuşturucu madde getireceği istihbaratı üzerine harekete geçti. Ekipler tarafından Çakırcaali Mahallesi'ndeki bağ evine düzenlenen operasyonda 222,5 gram metamfetamin maddesi ele geçirilirken evde bulunan K.Y. (37), M.A. (33), C.G. (30) ve T.K. (29) gözaltına alındı. Üzüm bağları arasından kaçan C.K.'nin yakalanması için ekipler tarafından çalışma başlatılırken gözaltına alınan 4 kişi karakola götürüldü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Akhisar'da Hakan Füzün'ün cenazesine katıldı
YEREL HABERLER Cumhurbaşkanı Erdoğan, Akhisar'da Hakan Füzün'ün ...
Cumhurbaşkanı Erdoğan Manisa’da cenaze törenine katıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan, cenaze öncesi aile dostu için Kur’an okudu
YEREL HABERLER Cumhurbaşkanı Erdoğan Manisa’da cenaze törenine ...
Komisyon üyelerinden Manisa Merkez Atıksu Arıtma Tesislerine tam not
YEREL HABERLER Komisyon üyelerinden Manisa Merkez Atıksu Arıtma ...
Manisa'da toplu ulaşım araçları ve ticari taksilere sıkı denetim
YEREL HABERLER Manisa'da toplu ulaşım araçları ve ticari taksilere ...
Yunusemre’ye 80 milyonluk eğitim yatırımı
YEREL HABERLER Yunusemre’ye 80 milyonluk eğitim yatırımı
Cep telefonu ile çektikleri fotoğraflardan sergi açtılar
YEREL HABERLER Cep telefonu ile çektikleri fotoğraflardan sergi ...
Kuruyan Marmara Gölü, Bozdağ’ın suyu ile hayat bulacak Bozdağ'ın kar suları ovaya merhem olacak
YEREL HABERLER Kuruyan Marmara Gölü, Bozdağ’ın suyu ile hayat ...
Manisa Büyükşehir'den Selendili çiftçilere katı gübre makinesi
YEREL HABERLER Manisa Büyükşehir'den Selendili çiftçilere katı gübre ...
Şehzadeler Belediyesi'nde en düşük maaş 8 bin 216 TL oldu
YEREL HABERLER Şehzadeler Belediyesi'nde en düşük maaş 8 bin 216 TL ...
Kula'ya yeni KYK yurdu müjdesi
YEREL HABERLER Kula'ya yeni KYK yurdu müjdesi
Manisa FK'da Batuhan imzayı attı, Edgar Prib sırada
YEREL HABERLER Manisa FK'da Batuhan imzayı attı, Edgar Prib sırada
Füzün ailesinin acı kaybı
YEREL HABERLER Füzün ailesinin acı kaybı
Batuhan Kör Manisa FK'da
YEREL HABERLER Batuhan Kör Manisa FK'da
Çamönü Mahallesinin kanal sorunu çözülüyor
YEREL HABERLER Çamönü Mahallesinin kanal sorunu çözülüyor
Emniyet Genel Müdürü Aktaş, Manisa'da
YEREL HABERLER Emniyet Genel Müdürü Aktaş, Manisa'da
Turgutlu Belediyesinden 20 bin metrekarelik asfalt çalışması
YEREL HABERLER Turgutlu Belediyesinden 20 bin metrekarelik asfalt ...
Kula'ya yeni KYK yurdu müjdesi Bakan Kasapoğlu'ndan memleketine bir güzel proje daha
YEREL HABERLER Kula'ya yeni KYK yurdu müjdesi Bakan Kasapoğlu'ndan ...
Emniyet Genel Müdürü Aktaş Manisa incelemelerde bulundu
YEREL HABERLER Emniyet Genel Müdürü Aktaş Manisa incelemelerde ...
Büyükşehir'den Kulalı çiftçilere küçükbaş hayvan yıkama makinesi desteği
YEREL HABERLER Büyükşehir'den Kulalı çiftçilere küçükbaş hayvan ...
Manisalı badmintoncu Ravza Bodur’dan Slovakya’da gümüş madalya
YEREL HABERLER Manisalı badmintoncu Ravza Bodur’dan Slovakya’da ...
TURBEM’de LGS başarısı
YEREL HABERLER TURBEM’de LGS başarısı
Yunusemre Belediyesinden YKS tercih danışmanlığı hizmeti
YEREL HABERLER Yunusemre Belediyesinden YKS tercih danışmanlığı ...
Manisa FK'da Muhammet Taha Şahin'e milli davet
YEREL HABERLER Manisa FK'da Muhammet Taha Şahin'e milli davet
Büyükşehir çalışanlarından maaş zammına davullu zurnalı kutlama
YEREL HABERLER Büyükşehir çalışanlarından maaş zammına davullu ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.