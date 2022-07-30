Manisa FK'ya genç takviye



MANİSA, (DHA)Spor Toto 1'inci Lig ekibi Manisa Futbol Kulübü, Pazarspor'dan 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Kadir Kaan Yurdakul´u kadrosuna kattı. Siyah-beyazlılar, genç futbolcuyla Fikri Bayrıl Tesisleri'nde 3 yıllık sözleşme imzalarken, törene Futbol Şube Sorumlusu Kürşat Ergun Aydın katıldı. Kadir Kaan törende, "Manisa Futbol Kulübü´nde olduğum için çok mutluyum. Uzun yıllardır bu seviyeleri görmek için çok uğraştım ve umarım bu kulüp için en iyisini yapacağım. Hep beraber çok iyi yerlere geleceğiz" dedi.DHA-Spor Türkiye-Manisa MANİSA, (DHA)

2022-07-30 16:01:43



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