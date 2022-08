Kaplumbağa kurtarıcısı

Ersan ERDOĞAN/MANİSA, (DHA)MANİSA'nın Ahmetli ilçesinde demir yolu yol kontrol memurluğundan emekli olan Mehmet Erbil (69), çalıştığı dönemdeki gibi her gün 20 kilometrelik yol yürüyerek hem diktiği ağaçlara bakıyor hem de raylara bırakılan kaplumbağaları kurtarıyor. Demir yolu hattına 3 bin, ildeki dağlara ise 6 bin fidan diken Erbil, "Yanımda kaplumbağalar için su taşıyorum. Binlerce kaplumbağa kurtardım, kurtarmaya da devam ediyorum" dedi.

Evli ve 2 çocuk babası Mehmet Erbil, 1963 yılında Spil Dağı'nda düzenlenen fidan dikimi etkinliğinde, 'Manisa Tarzanı' lakaplı Ahmet Bedevi ile karşılaştı. Bedevi'den etkilenen Erbil, gençlik yıllarında gönüllü olarak Ahmetli dağlarına çok sayıda fidan dikti. 1979 yılında Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları'nda (TCDD), yol kontrol memuru olarak göreve başlayan Erbil, tren kazalarını önlemek için her gün görevi gereği 20 kilometrelik yolu yürüdü. Salihli, Turgutlu ve Ahmetli'nin dağlarına 6 bin fidan diken Erbil, her gün yürüdüğü Turgutlu-Alaşehir demir yolu hattına da 3 bin fidan dikimi yaptı. Erbil, bu süreçte çiftçilerin tarlalarına zarar vermemesi için demir yoluna bıraktığı ve raylar nedeniyle mahsur kalan kaplumbağaları kurtardı. 2013'te emekli olan Erbil, şimdi de 20 kilometrelik yolu yürüyüp hem diktiği ağaçlara bakım yapıyor hem de gördüğü kaplumbağaları kurtarıyor.

'KAPLUMBAĞALAR ÖLÜME GÖNDERİLİYOR'

Doğa tutkunu olduğunu ve 34 yıl boyunca yol kontrol memuru olarak görev yaptığını belirten Mehmet Erbil, "Göreve geldikten sonra yorgunluk çayı bile içmeye fırsat bırakmadan dağlara ağaç diktim. Bugüne kadar dağlara 6 bin, demir yolu hattına ise 3 bin fidan diktim. Yaz aylarında ağaçları suladım. Bugüne kadar nerede bir orman yangını çıksa, gönüllü olarak söndürme çalışmalarına destek verdim, koşarak gittim. Yol kontrolü yaptığım sırada da hat içerisinde gördüğüm kaplumbağaları dışarı çıkardım. Demir yoluna bırakılan kaplumbağalar aslında ölüme gönderiliyor. Yazın sıcağında bu raylarda kalan kaplumbağalar dışarı çıkamıyor ve güneşin de etkisiyle adeta alev topuna dönüyor. Kaplumbağa fazla ısı aldığında kırmızı olan kanı simsiyah olur ve kan kusa kusa ölür. Kaplumbağaları ölüme gönderdiklerini bilseler, çiftçiler de demir yoluna bırakmaz" dedi.

'BİNLERCE KAPLUMBAĞA KURTARDIM'

Kaplumbağaların bu durumunu gören Erbil, "Alev topuna dönen kaplumbağalar için yanımda 3 litreden fazla su taşımaya başladım. Görünce hemen gölgeye alıp, üzerlerine su dökerek kurtarırdım. Denk gelmediğim kaplumbağaların raylarda öldüğünü gördüm. Emekli oldum ama kaplumbağaları kurtarmak ve diktiğim ağaçların bakımını yapmak için bu yolu yürümeye devam ediyorum. Yanımda kaplumbağalar için su taşıyorum. Binlerce kaplumbağa kurtardım, kurtarmaya da devam ediyorum. İnsanlardan hayvanlara ve doğaya zarar vermemelerini istiyorum" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Manisa Ersan ERDOĞAN

2022-08-04



