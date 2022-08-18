Terör örgütü PKK hükümlüsü Manisa'da yakalandı

Emre SAÇLI/MANİSA, (DHA)MANİSA'da, 'PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan hakkında kesinleşmiş 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan O.B., jandarmanın operasyonuyla yakalandı. Adliyeye sevk edilen O.B., tutuklandı.
Manisa İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri, terör örgütlerinin faaliyetlerinin tespit ve deşifre edilmesine yönelik il genelinde operasyon düzenledi. Operasyonda 'PKK/KCK Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma' suçundan hakkında kesinleşmiş 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan O.B., yakalanıp, gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen O.B., tutuklanıp, Manisa T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Manisa Emre SAÇLI
2022-08-18 12:49:08
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