Manisa FK Ozegovic ile vedalaştı



MANİSA, (DHA)SPOR Toto 1'inci Lig'de son olarak deplasmanda Yılport Samsunspor'u 1-0 yenen Manisa Futbol Kulübü, Ognjen Ozegovic ile yollarını resmen ayırdı.

Daha önce kadro dışı bırakılan golcü oyuncuyla ilgili yapılan resmi açıklamada, "Teşekkürler Ognjen Ozegovic. Futbolcumuz Ognjen Ozegovic ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Ozegovic´e kulübümüze vermiş olduğu emeklerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" denildi.

Geçen sezonun devre arasında Adanaspor'dan gelen Sırp futbolcu, Manisa FK'da 15 maça çıkıp 2 kez fileleri sarstı. Manisa FK'da Hakan Barış, Orgill, Yasin Pehlivan, Özgür Çek, Sadi Karaduman ve Anıl Koç da kadro dışı bırakılmıştı.DHA-Spor Türkiye-Manisa / Soma MANİSA, (DHA)

2022-09-07 11:21:29



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