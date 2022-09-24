Turgutluspor - Orduspor 1967: 3-0

Adet ağrısı neden olur, nasıl geçer?

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Doğan ÇİZMECİ / TURGUTLU, (DHA)STAT: Turgutlu 7 Eylül

HAKEMLER: Cansu Tiryaki, İsmail Semih İleri, Cemal Can Çakır

TURGUTLUSPOR: Fatih Özgür, Muhammed Ebrar (Dk. 73 Onur), Levent (Dk. 82 Koray Tekin), Okan, Tolga, Burak Osman (Dk. 61 Mustafa Köroğlu), Mustafa Emirhan (Dk. 82 Zeki), Noyan, İlhan, Serhat (Dk. 61 Anıl)

ORDUSPOR 1967: Ömürcan Erdinç, Serhat, Burak (Dk. 46 Hakan), Samican (Dk. 46 Harun), Metin (Dk. 74 Cevatcan), Abdülkadir, Gökay (Dk. 46 İsmail), Uğur, Adem, Yusuf (Dk. 60 Güney)

GOLLER: Dk. 8 ve Dk. 27 Serhat, Dk. 78 Noyan (Turgutluspor)

SARI KARTLAR: Uğur, Serhat (Orduspor 1967), Levent, Mustafa Emirhan, Okan, Mustafa Köroğlu, Noyan (Turgutluspor)TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta Turgutluspor, dün akşam göreve getirilen yeni teknik patronu Doğan Engin yönetimindeki ilk maçta Orduspor 1967'yi farklı geçti: 3-0. Rakibine bu sezon ilk mağlubiyetini tattıran kırmızı-siyahlıların gollerini 8 ve 27'nci dakikalarda Serhat ile 78'inci dakikada Noyan attı. Ligde 4 haftada 2'nci galibiyetini elde eden Turgutlu, puanını 6 yaptı. DHA-Spor Türkiye-Manisa / Turgutlu Doğan ÇİZMECİ / TURGUTLU, (DHA)

2022-09-24 18:02:04



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