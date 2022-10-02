Aigai Antik Kenti'nde bulunan 1800 yıllık yazıtın sırrı ortaya çıktı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Aigai Antik Kenti'nde bulunan 1800 yıllık yazıtın sırrı ortaya çıktı

DHA

Aigai Antik Kenti'nde bulunan 1800 yıllık yazıtın sırrı ortaya çıktı


Ersan ERDOĞAN/MANİSA, (DHA)MANİSA'nın Yunusemre ilçesindeki 2 bin 700 yıllık geçmişe sahip Aigai Antik Kenti'nde, 2005 yılında meclis binasındaki kazılarda bulunan 1800 yıllık 3 parça mermer yazıtın sırrı çözüldü. Birleştirilerek tercümesi yapılan mermerde, Aigaililerin Roma İmparatoru'na gönderdiği 'Fortunatus' isimli elçi aracıyla keçi derisinden alınan vergilerin her gelen toplayıcı tarafından farklı alınmasıyla ilgili şikayetini bildirdiği, imparatorun ise vergiyi sabitleyerek, uymayan vergi toplayıcılarını cezalandıracağını belirttiği ortaya çıktı.
Yunusemre ilçesine bağlı Köseler Mahallesi sınırlarındaki tarihi 2 bin 700 yıllık geçmişe dayanan Aigai Antik Kenti'nde devam eden kazılar sürerken, kazılarda ele geçirilen eserlerin tarihe ışık tutması amacıyla, eserler üzerindeki çalışmalar da sürüyor. Kentte 2004 yılında başlayan kazı çalışmalarının ertesi yılında meclis binasında bulunan 3 parça mermer birleştirilerek tercümesi yapıldı. Detaylı olarak ele alınarak deşifresi yapılan yazıtın sırrı ortaya çıktı. Yazıtta, Aigai halkının Roma imparatoruna 'Fortunatus' isimli elçiyi göndererek, keçi derisinden alınan vergilerin her gelen toplayıcı tarafından farklı alınmasıyla ilgili şikayetini bildirip, bu durumun çözüme kavuşmasını talep ettiği belirtilirken, Aigai halkının şikayet ve talebini dikkate alan Roma İmparatoru'nun ise keçi derisinden alınan vergileri 6'da 1 oranında sabitlediğini ve bu kurala uymayanların cezalandırılması için talimat verdiği çözümlendi.
'DETAYLI ARAŞTIRMA YAPARAK, DEŞİFRESİ YAPILDI'
Aigai Antik Kenti'nde süren kazılara başkanlık eden Manisa Celal Bayar Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yusuf Sezgin, yazıtın kentin ekonomisinin keçi ve keçi derisi üzerine olduğunun kanıtlanması açısından önemine dikkati çekti. Doç. Dr. Sezgin, "Aigai'de ilk kazı çalışmaları 2004 yılında başladı. Kazı çalışmalarının başladığı meclis binasında ertesi yıl bir yazıta ait 3 mermer parça ele geçti. Prof. Dr. Hasan Malay tarafından yazıt üzerinde kısmen çalışılmıştı ve tercümesi yapılmıştı. Fakat geçen yıl hocamızı kaybettik. Son dönemde yazıt üzerinde detaylı araştırma yaparak, deşifresi yapıldı. Bu yazıt çok değerli, özellikle de mecliste bulunması zaten kıymetini ortaya koyuyor. Yazıt kentin ekonomisinin temelinin keçi ve keçi derisi üzerine oluştuğunu kesinleştiriyor"dedi.
'İMPARATORA ELÇİ GÖNDERMEK ÇOK KOLAY BİR ŞEY DEĞİL'
Doç. Dr. Sezgin, "Yazıtta, 'Fortunatus' adındaki Aigaili bir elçi Roma'da imparatorun sarayına gönderiliyor. Burası çok önemli. Roma döneminde imparatora elçi göndermek çok kolay bir şey değil. Her istediğinizde imparatora elçi gönderemiyorsunuz. Fortunatus, imparatora Aigaililerin şikayetini iletiyor. Roma döneminde Romalılar Anadolu'nun farklı bölgelerine gelerek vergi topluyorlar. Aigai'de keçi derisinden alınan vergiler, her gelen vergi toplayıcı tarafından farklı toplanmış, bunun çözümlenmesi açısından imparatora gidiyor. İmparator da bundan sonra keçi derisinden alınan vergileri 6'da 1 oranında sabitliyor ve bu kurala uymayanların cezalandırılacağını belirtiyor" diye konuştu.
'BİLİM DÜNYASINA YENİ SUNDUĞUMUZ ÖNEMLİ BİR YAZIT'
Doç. Dr. Sezgin, şöyle devam etti:
"Aigai'nin kelime anlamı keçi. Bulunduğu coğrafyada keçi yetiştiriciliğine uygun bir coğrafya. İlk defa elimizde bir yazıtla bunu söyleyebilecek bir duruma geldik. 1800 yıl önce yazılmış bir yazıt ve meclise konmuş. Kentin en önemli konularından biri olsa gerek. Roma imparatorlarının topladığı vergi belirlenmesi ve sabitlenmesidir. Yazıt sayesinde kentin keçi derisi ile olan ilişkisi, kentin ekonomisinin keçi derisi üzerinden yürütüldüğü teorilerimizi doğruladı. O açıdan bilim dünyasına yeni sunduğumuz önemli bir yazıt." (DHA) DHA-Genel Türkiye-Manisa Ersan ERDOĞAN
2022-10-02 10:18:23

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Manisa'da silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralandı
YEREL HABERLER Manisa'da silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralandı
Arkadaşlarıyla birlikte alkol alırken 50 metrelik uçuruma yuvarlandı
YEREL HABERLER Arkadaşlarıyla birlikte alkol alırken 50 metrelik ...
Manisa'da uçuruma düşen kişi kurtarıldı
YEREL HABERLER Manisa'da uçuruma düşen kişi kurtarıldı
Manisa'da trafik kazasında motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Manisa'da trafik kazasında motosiklet sürücüsü ...
Seyir halindeki yolcu otobüsü alev alev yandı; o anlar kamerada
YEREL HABERLER Seyir halindeki yolcu otobüsü alev alev yandı; o ...
Manisa'da yolcu otobüsü seyir halindeyken alev aldı
YEREL HABERLER Manisa'da yolcu otobüsü seyir halindeyken alev aldı
Somaspor - Tarsus İdman Yurdu (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Somaspor - Tarsus İdman Yurdu (FOTOĞRAFLAR)
Somaspor - Tarsus İdman Yurdu: 0-1
YEREL HABERLER Somaspor - Tarsus İdman Yurdu: 0-1
Manisa'daki uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Manisa'daki uyuşturucu operasyonunda 1 kişi ...
Manisa'da DENEYAP Türkiye Teknoloji Atölyeleri için sınav yapıldı
YEREL HABERLER Manisa'da DENEYAP Türkiye Teknoloji Atölyeleri için ...
Liselilerin ürettiği ödüllü elektrikli aracında seri üretim hedefi
YEREL HABERLER Liselilerin ürettiği ödüllü elektrikli aracında seri ...
Manisa FK'nın rakibi Adanaspor
YEREL HABERLER Manisa FK'nın rakibi Adanaspor
Manisa'da üzerlerinde sahte para bulunan 2 kişi yakalandı
YEREL HABERLER Manisa'da üzerlerinde sahte para bulunan 2 kişi ...
Manisa'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı
YEREL HABERLER Manisa'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı
Manisa Büyükşehir Belediyespor, Basketbol Süper Lig'de ilk maçına çıkacak
YEREL HABERLER Manisa Büyükşehir Belediyespor, Basketbol Süper ...
Turgutlu'da 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü etkinliği
YEREL HABERLER Turgutlu'da 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü etkinliği
Saruhanlı'daki sahte içki operasyonunda 4 kişi yakalandı
YEREL HABERLER Saruhanlı'daki sahte içki operasyonunda 4 kişi ...
Somaspor seriyi sürdürecek
YEREL HABERLER Somaspor seriyi sürdürecek

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.