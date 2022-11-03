11 yıl hapis cezası bulunan FETÖ hükümlüsü yakalandı

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Doğan ÇİZMECİ/(MANİSA), (DHA)-MANİSA'da FETÖ/PDY üye olmak suçundan hakkında kesinleşmiş 11 yıl hapis cezası bulunan S.T. (38), jandarma ekiplerince yakalandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 'FETÖ/PDY'ye üye olma' suçundan 11 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.T.'nin Şehzadeler'de olduğu bilgisine ulaştı. Jandarma, şüphelinin saklandığı Hacıhaliller Mahallesi'ndeki eve operasyon düzenledi. Gözaltına alınan S.T., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Manisa Doğan ÇİZMECİ

2022-11-03 18:02:28



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