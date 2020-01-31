Trabzonspor'un anlaşmaya vardığı Brezilyalı stoper Manoel Messias, imza için Trabzon'a geldi.

Bordo mavili kulüp, Cruzeiro'nun 29 yaşındaki stoperi Manoel Messias'ı Trabzon'a getirdi. Brezilyalı oyuncuyu havalimanında kulüp yetkilileri karşılarken, taraftarlar da oyuncu ile fotoğraf çektirdi. Sonrasında Messias, özel bir araca binerek havalimanından ayrıldı.

29 yaşındaki oyuncu, Cruzeiro formasıyla 2019'da 39 maçta forma giyerken, takımına 1 gollük katkı sağladı.

Bordo-mavililerin anlaşma sağladığı Portekiz asıllı Faslı stoper Manuel da Costa da Trabzon'a ulaştı. Son olarak Suudi Arabistan ekibi Al Ittihad'da forma giyen ve şu an kulüpsüz olan 33 yaşındaki tecrübeli futbolcunun sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşmeyi imzalaması bekleniyor.

Öte yandan Karadeniz ekibi, dün Guilherme'yi Trabzon'a getirmiş, geçen hafta içinde de Bilal Başacıklıoğlu ve Ndiaye'yi kadrosuna katmıştı.