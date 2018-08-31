Mansfield Town - Carlisle United düellosu

İngiltere 2.Lig maçında Mansfield Town ile Carlisle United, 01 Eylül 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 17:00. Maç öncesi Mansfield Town 7 puanla 13. sırada, Carlisle United 10 puanla 4. sırada bulunuyor. Mansfield Town, son 5 maçında 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 0 yenilgilik form durumunda. Carlisle United, son 5 maçında 1 galibiyet, 4 beraberlik ve 0 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 392 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Mansfield Town kazanırsa 1.75, beraberlik çıkarsa 3.10, Carlisle United sahadan galip ayrılırsa 3.30 oranını elde edecekler. 2.5 gol altının oranı 1.60, 2.5 gol üstünün oranı 1.75. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.55, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.65.

Mansfield Town son haftadaki Crawley Town müsabasında 1-1 berabere kaldı.

Carlisle United ise Newport County maçında 1-1 berabere kaldı.

Mansfield Town, evinde 1 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet yaşadı ve 4 gol atıp 1 gol yedi.

Carlisle United, dış sahada 1 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Carlisle United 2 kez gol sevinci yaşadı, 3 kez topu ağlarında gördü.

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