Mansplaining: Bunu yaşamayan kadın yok!

Sosyal medyada zaman zaman tartışılan mansplaning'e neredeyse her kadın maruz kalıyor. İş dünyasında bu kişilerle daha fazla karşılaşıldığı düşünülse de hayatın her alanında kadının yaptığı herhangi bir şeye tepeden bakarak açıklama getirenlerin sayısı azımsanmayacak kadar çok.

Mansplaining'in kavramsallaştırılmasının tarihimizde çok yeni olduğunu aktaran Psikolog Ganioğlu, "Toplumdaki cinsiyet rollerindeki eşitsizlikler, birbirleri üzerindeki güç ve baskısı insanlık tarihi itibariyle var. Bu nedenle, bunun bir erkeğin kadına yaptığı bir şiddet olarak ele almanın yanı sıra ataerkil toplum yerine bir insanlık meselesi olarak ele almanın daha doğru olduğu kanaatindeyim. X-plaining meslek, etnik köken, cinsiyet, cinsel yönelim, ırk üzerinden konuşmak konusunda hak iddia etme, hiç tecrübe edilmemiş bir deneyim üzerinde bilgelik yapma olarak her toplumda görülebilir. Bireysel farklılıklarımızın olduğu bu dünyada daha çok anlamaya ve konuşmaya ihtiyacımız var. Artan toplumsal cinsiyet ve sözel şiddete dair çalışmalar, bu kavramın neden olduğu baskıyı önlemeye yönelik koruyucu ve önleyici olması açısından bilinçlendirmeler yapmaya çalışıyor, işte bu umut verici" diye konuştu.

Mansplaining'e maruz kalanların, mağdur olduklarını düşünüyorlarsa ihtiyaçlarını ve duygularını ifade etmekten çekinmemesi gerektiğini söyleyen Psikolog Ganioğlu, "Kişisel deneyiminiz biriciktir ve hemcinsiniz bile olsa bunu sizden iyi kimse bilemez. Deneyiminize sahip çıktığınızda buna sınır koymak daha da kolaylaşacaktır. Rekabetçi ve susturulduğunuz bir iletişimde kalmak size anlaşılmadığınızı hissettirebilir ancak yaşadığınız her deneyim anlaşılmaya değerdir. Konuşma alanınızın ve deneyiminizin ihlal edildiğini fark ettiğinizde sizin meseleniz bir ötekinin meselesine dönüştüğünde splaining'e uğrama ihtimalinizi aklınızda bulundurmalısınız. İletişiminizde bu duruma çok fazla maruz kalıyorsanız, ilişkilerinizdeki örüntüleri anlayabilmek ve bunun hayatınıza nasıl etki ettiğini anlamak adına kendinize yönelik psikoterapi gibi içsel çalışmalar yapabilirsiniz" dedi.

MANSPLAINING'İ YAPAN KİŞİ SİZSENİZ...

Eğer splaining'i yapan kişi sizseniz ve bunu yaptığınızı fark ederseniz, öncelikle burda neden söz hakkınız olmasına ihtiyaç duyduğunuzu gözden geçirmeniz önemli.

"İletişimde karşınızdaki kişilerin duygularını geçerli kılmanız, reddetmemeniz ve kişisel sınırları ihlal etmemeniz çok önemli" diyen Psikolog Ganioğlu, sözlerine şöyle devam etti: "Bu tip tutumları hayatınızda çok fazla yaptığınızı fark ediyorsanız, yoğun duygular hissettiğinizde erken dönem çocukluk yaşantılarınızda bunların nasıl karşılandığı üzerine çalışmak önem taşıyabilir. Çekişmeye girmeden, meseleler üzerinde hak görerek bir iletişim kurmayı ilk ilişkilendiğiniz yerlerde içselleştirmiş olabilirsiniz. Fark etmek bazen örtük olarak sergilediğimiz davranışların önüne geçmeye neden olabilir; çünkü her birimiz splaining'e maruz kalıyor olabiliriz."

BİR MANSPLANING ÖRNEĞİ

Amerikalı Feminist Yazar Rebecca Solnit, 2008 yılında yazdığı “Erkekler Bana Bir Şeyleri Açıklıyor” makalesinden sonra mansplaining kavramı doğdu. Solnit'in yazısında kaleme aldığı örnekte birebir yaşadıklarını anlatıyor.

2003 yılında partide tanıştığı bir adam, ona ne hakkında kitaplar yazdığını sorunca Solnit, o dönem son çıkan kitabı River of Shadows: Eadweard Muybridge and the Technological Wild West (Gölgeler Nehri: Eadweard Muybridge ve Teknolojik Vahşi Batı) hakkında konuşmaya başlıyor. Fakat Muybridge kelimesini duyan adam, Solnit'in konuşmasını birden keserek, o yıl bu konuda çıkan çok önemli bir kitabı anlatmaya başlıyor. Solnit'in bir arkadaşı, kitabın yazarının Solnit olduğunu belirtmesine rağmen bu çabayı görmezden gelen adamın, kitabı aslında okumadığı, sadece inceleme yazısını okuyarak kitabı özetlediği anlaşılıyor.