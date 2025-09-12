Habertürk
        Mansur Yavaş, istifa iddialarını yalanladı | Son dakika haberleri

        Mansur Yavaş, istifa iddialarını yalanladı

        Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, kendisinin ve Ankara'daki CHP'li ilçe belediye başkanlarının toplu istifa kararı aldığı iddialarını yalanladı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.09.2025 - 22:04 Güncelleme: 12.09.2025 - 22:04
        ABB Başkanı Yavaş, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, bir hesap tarafından yapılan ‘toplu istifa’ iddialarına ilişkin paylaşıma yanıt vererek, “Uydurduğunuz kulislerden, ‘Mansur Yavaş’ın yakın çevresi’ yalanlarından artık bıkmadınız mı? Neyi hedeflediğiniz belli. Fitne, iftira ve algı operasyonu. Bu açıklamayı son kez yapıyorum. Benim ya da basın danışmanımın ağzından çıkmadıkça hiçbir söz, hiçbir kulis haberine itibar etmeyiniz” ifadelerini kullandı.

