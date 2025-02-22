Mansur Yavaş'tan adaylık açıklaması

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş katıldığı bir programda, Cumhurbaşkanlığı adaylığına ilişkin açıklamada bulundu.

Yavaş, "Bizim kendi başımıza aday olma ya da olmama diye bir hakkımız yok artık. Toplum günü geldiğinde ne karar verirse, eğer talep olursa tabii ki bunu değerlendireceğiz.

Ancak bunu söylerken de, asla partide bir bölünmüşlük, fikir ayrılığı var gibi görüntülerin içinde beni asla bulamayacaksınız. Bunlar günü geldiğinde değerlendirilecek şeylerdir" diye konuştu.