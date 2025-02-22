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        Haberler Gündem Mansur Yavaş'tan adaylık açıklaması | SON DAKİKA HABERLER

        Mansur Yavaş'tan adaylık açıklaması

        Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Cumhurbaşkanlığı adaylığına ilişkin olarak, "Toplum günü geldiğinde ne karar verirse, eğer talep olursa tabii ki bunu değerlendireceğiz. Ancak bunu söylerken de, asla partide bir bölünmüşlük, fikir ayrılığı var gibi görüntülerin içinde beni asla bulamayacaksınız. Bunlar günü geldiğinde değerlendirilecek şeylerdir" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.02.2025 - 13:07 Güncelleme: 22.02.2025 - 13:12
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        Mansur Yavaş'tan adaylık açıklaması
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        Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş katıldığı bir programda, Cumhurbaşkanlığı adaylığına ilişkin açıklamada bulundu.

        Yavaş, "Bizim kendi başımıza aday olma ya da olmama diye bir hakkımız yok artık. Toplum günü geldiğinde ne karar verirse, eğer talep olursa tabii ki bunu değerlendireceğiz.

        Ancak bunu söylerken de, asla partide bir bölünmüşlük, fikir ayrılığı var gibi görüntülerin içinde beni asla bulamayacaksınız. Bunlar günü geldiğinde değerlendirilecek şeylerdir" diye konuştu.

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        #Mansur Yavaş
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