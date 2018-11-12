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Mansur Yavaş'tan Ankara açıklaması

2014 yerel seçimlerinde Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan ancak kazanamayan Mansur Yavaş, 2019 seçimlerinde aday olup olmayacağı konusundaki tartışmalar hakkında açıklama yaptı

12.11.2018 - 13:52 | Güncelleme: HABERTURK.COM

Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için adı geçen Mansur Yavaş, "Başkente siyaset gözlüğü ile bakılamaz. Ankara seçimine sadece parti gözüyle bakanlar 24 yıllık bir partizanlıktan ders almamış demektir. Aynısını yapmak istemenin izahı yoktur. Ankara rozetsiz olarak yönetilmelidir" dedi. 

Mansur Yavaş, Twitter hesabından açıklama yaparak, Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı hakkında açıklamalarda bulundu. 

Yavaş, "Adaylığım konusundaki teveccühün şahsıma değil Ankaralılara gösterildiğine inanıyorum. Siyasi görüşü ne olursa olsun derdi Ankara olanlara verilen değerin ifadesidir. Uzlaşı ve ortak akla dayalı günlük siyasi çekişmelerden uzak huzurlu bir Ankara yönetimi istenmektedir" derken sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ankara sıradan bir kent değil, Ülkemizin Başkentidir. Ankara’yı, zamana ve zemine göre değişebilen politik ihtiraslara göre okumak; bu kente yapılabilecek en büyük haksızlıktır. Gösterilen ilginin ideolojik taassuptan uzak durup Ankara’yı merkeze almamız olduğuna inanıyorum. Ben aday olsam da olmasam da Ülkemize yakışır bir Başkent için ve 20 yılı aşkın tahribatın artık sona erdirilmesi için siyasi partilerin uzlaşıp bir araya gelmesi artık ihmal edilemez bir zorunluluktur. Başkente siyaset gözlüğü ile bakılamaz. Ankara seçimine sadece parti gözüyle bakanlar 24 yıllık bir partizanlıktan ders almamış demektir. Aynısını yapmak istemenin izahı yoktur. Ankara rozetsiz olarak yönetilmelidir. Umarım ortak akıl ve uzlaşı ile bir aday tespiti yapılıp Ankara layık olduğu değere kavuşur."

 

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