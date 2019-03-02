Valilikten yapılan yazılı açıklamada, "CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş'ın tehdit edildiği" iddiaları hatırlatıldı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Söz konusu iddialarla ilgili olarak güvenlik birimlerimize yapılan herhangi bir müracaat, ihbar veya duyum bulunmamaktadır. 31 Mart 2019 tarihinde gerçekleştirilecek Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne ilişkin genel güvenlik tedbirleri ile adaylara yönelik gerekli tedbirler ilgili güvenlik birimleri tarafından alınmaktadır."