Mansur Yavaş’tan yeni sosyal medya hesabı

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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş yeni bir sosyal medya hesabı açtı. Mansur Yavaş’ın bio’sunda "Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Adayı" yazması dikkat çekti.

— Mansur Yavaş 2023 (@mansuryavas23) March 12, 2023

Yavaş, yeni hesabını da yine sosyal medya üzerinden duyurdu. Yaptığı paylaşımda mevcut hesabını (@mansuryavas06) Ankara ile ilgili duyuru ve faaliyetler için kullanmaya devam edeceğini söyledi. Yeni Twitter hesabı olan @mansuryavas23 ‘ün ise seçim sürecindeki çalışmalar için kullanacağını duyurdu.