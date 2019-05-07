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Mantar kurabiye nasıl yapılır? Mantar kurabiye kaç kalori?

En beğenilen kurabiye tarifleri arasında yer alan mantar kurabiye içeriğindeki yoğun nişastadan dolayı ağazda dağılan bir forma sahip. Yazımızdan şekilli mantar kurabiye tarifi ve kalorisini bulabilirsiniz...

mantar kurabiye tarifi

Mantar kurabiye tarifi kurabiye kalıbı kullanmadan sadece bir şişe kapağı ile şekillendirilen kurabiye çeşididir. Tadı ise kendine hastır. Yoğun nişastalı tadı ve kızarmadan beyaz kalan kurabiyeleri çok seveceksiniz. İşte mantar kurabiye tarifi ve mantar kurabiye kalorisi...

MANTAR KURABİYE KAÇ KALORİDİR?

Mantar kurabiye tarifinde bolca kullanılan  nişasta, tıpkı şeker gibi depolanıyor ve kilo almaya sebep oluyor. Mantar kurabiyenin bir tanesi yaklaşık 139 kaloridir.

MANTAR KURABİYE TARİFİ

Malzemeler:

1 adet yumurta
1 çay bardağı toz şeker
125 gram tuzsuz tereyağı
5 yemek kaşığı nişasta
1 tatlı kaşığı kabartma tozu
1 paket vanilya 
Aldığı kadar un
1 yemek kaşığı kakao

Nasıl yapılır?

Derin bir kapta şeker ile yumurtayı çırpın. Ardından tereyağı ve nişastayı ekleyerek iyice karıştırın. Son olara kabartma tozu, vanilya ve aldığı kadar unu katıp yoğurun. Yumuşak bir hamur elde edeceksiniz. Hamurunuzdan ceviz büyüklüğünde yuvarlaklar çıkarın. Boş bir şişenin ağzını önce düz bir tabağa koyduğunuz kakaoya batırıp ardından yuvarlak hamurun üzerine bastırın, mantar şeklini aldığını göreceksiniz. Kurabiye hamurlarınızı önceden ısıltılmış 180 derecelik fırında yağlı kağıt serdiğiniz tepside pişirin. Kurabiyenizin rengi beyaz kalacak. Afiyet olsun...

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