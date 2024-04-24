Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yaşam Manyas Barajı'nda baharda ada oluşuyor

        Manyas Barajı'nda baharda ada oluşuyor

        Balıkesir'in Manyas ilçesine bağlı kırsal Ören Mahallesi'nde baraj havzasında kalan tepelik alan ve üzerindeki çiftlik, ilkbaharda su seviyesi yükselince adaya dönüşüyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.04.2024 - 09:57 Güncelleme: 24.04.2024 - 09:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ilçe merkezine 26 kilometre uzaklıktaki alanda 1993 yılında yapımına başlanan ve 2009'da sulama amaçlı hizmete alınan Manyas Barajı'na kıyısı bulunan orman içindeki mahallede 63 hane bulunuyor.

        2

        Halkının çoğunlukla geçimini hayvancılıkla sağladığı Ören Mahallesi'nde baraj havzasında, üzerinde çiftliğin de bulunduğu tepelik alan, ilkbaharda yağışlar ve kar erimelerinden dolayı adaya dönüşüyor.

        3

        Adada kalan yapıya yem depolayan mahalle sakinleri, su seviyesi düşünceye kadar alanı kullanamıyor. Yaz aylarında sulama ve buharlaşmanın etkisiyle su miktarı azalınca alanın karayla bağlantısı yeniden ortaya çıkıyor.

        4

        Yeşilin hakim olduğu doğada ve baraj manzarasında yaşayan mahalle sakinleri, ada görüntüsünü cep telefonlarıyla fotoğraflayarak sosyal medya hesaplarında paylaşıyor.

        5

        Doğası ve sakinliğiyle dikkati çeken bölgeye, bahar aylarında bu manzarayı görüntülemek için çok sayıda ziyaretçi geliyor.

        6

        "MAHALLEMİZİN TURİZME KAZANDIRILMASINI BEKLİYORUZ"

        Mahalle muhtarı Erhan Karatepe, Ören'in doğal güzelliğiyle ön plana çıktığını söyledi.

        7

        Ormanla kaplı mahallenin barajla da bütünleştiğini vurgulayan Karatepe, "Barajla mahallemiz inanılmaz güzel bir doğaya sahip oldu. Balıkesir'den ve çevre ilçelerden mahallemize gelen insanlar oluşan manzarada bol bol fotoğraf çekerek ölümsüzleştiriyor. Devlet büyüklerimizden mahallemizin turizme kazandırmalarını bekliyoruz" dedi.

        8

        Mahalle sakinlerinden 68 yaşındaki Sami Etçe de daha önce İzmir'de yaşadığını, 8 yıl önce memleketi Ören'e döndüğünü dile getirdi.

        9

        Ören'in doğal güzelliğe sahip olduğunu belirten Etçe, şöyle konuştu:

        10

        "Bundan 40 önce eşime buraya ev yapacağımı söylemiştim. Burası bize babamızdan kaldı. Şimdi buraya yerleştik. Buranın doğal güzelliği için geri geldik. Her bahar ayında mahallemizde çok güzel bir manzara oluşur, bölgede çeltik üretimi olduğu için yazın su geri çekilir. Mahalle dışından birçok kişi gelip burada fotoğraf çekiliyor."

        11

        77 yaşındaki İsmet Erdoğan da yerli ve yabancı turistlerin mahalleye gelerek doğal güzelliği görmelerini istedi.

        12
        13
        14
        #Manyas Barajı
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        “Devletle kavga etmeden milletin çıkarlarını savunmak”
        “Devletle kavga etmeden milletin çıkarlarını savunmak”
        Yeğeni gölete düştü! Amcası suya daldı! Yürekleri yaktılar!
        Yeğeni gölete düştü! Amcası suya daldı! Yürekleri yaktılar!
        Eşine şiddet uygulayana aylık yok
        Eşine şiddet uygulayana aylık yok
        Minibüs alev topuna dönmüş 4 kişi ölmüştü! Sürücü kazayı anlattı!
        Minibüs alev topuna dönmüş 4 kişi ölmüştü! Sürücü kazayı anlattı!
        Multitasking: Zaman mı kazandırıyor, sağlığı mı tüketiyor?
        Multitasking: Zaman mı kazandırıyor, sağlığı mı tüketiyor?
        Lodos ve toz taşınımı uyarısı
        Lodos ve toz taşınımı uyarısı
        "Evliliğe küs değilim"
        "Evliliğe küs değilim"
        ABD Senatosu'ndan 3 ülkeye 95 milyar dolarlık yardım paketine onay
        ABD Senatosu'ndan 3 ülkeye 95 milyar dolarlık yardım paketine onay
        Mehmet Ayan yazdı: 0-0'dan sıkılmadık
        Mehmet Ayan yazdı: 0-0'dan sıkılmadık
        Oğlunun ölümünü öğrenince gözyaşlarına boğuldu
        Oğlunun ölümünü öğrenince gözyaşlarına boğuldu
        Markette cinayet! Uyardı, canından oldu
        Markette cinayet! Uyardı, canından oldu
        TBMM'de renkli resepsiyon
        TBMM'de renkli resepsiyon
        İstanbul'a 200 kilometre uzaklıkta! İşte Trakya'nın saklı cenneti
        İstanbul'a 200 kilometre uzaklıkta! İşte Trakya'nın saklı cenneti
        Yeni amiral gemisi ortaya çıktı
        Yeni amiral gemisi ortaya çıktı
        Cansız bedeni bulunan Betül Kurt'un 3 arkadaşı gözaltına alındı
        Cansız bedeni bulunan Betül Kurt'un 3 arkadaşı gözaltına alındı
        Katil zanlısı yakalandı, sebebi borç-alacak meselesi
        Katil zanlısı yakalandı, sebebi borç-alacak meselesi
        Bu Fransız kasabasında evler sadece 1 euro
        Bu Fransız kasabasında evler sadece 1 euro
        Kamuda tasarruf TBMM’de başladı
        Kamuda tasarruf TBMM’de başladı
        Kayıp Korhan Berzeg olayında yeni gelişme
        Kayıp Korhan Berzeg olayında yeni gelişme
        33. haftanın VAR kayıtları açıkladı
        33. haftanın VAR kayıtları açıkladı