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Maraşlı 4. yeni bölüm fragmanı yayında mı? - Maraşlı 3. son bölüm...

ATV'nin yeni dizisi Maraşlı 3. yeni bölümüyle bu akşam izleyiciyle buluştu. Başrollerini Burak Deniz ve Alina Boz'un paylaştığı dizinin yeni bölümüne Maraşlı'nın Mahur'a karşı yaptığı itiraf damga vurdu. Peki merakla araştırılan Maraşlı 4. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Maraşlı 4. yeni bölüm fragmanı yayında mı? - Maraşlı 3. son bölüm...

Ekranların yeni dizisi Maraşlı 3. bölümüyle bu akşam ekranlara geldi. İlgiyle izlenen dizide gözler şimdi 4. yeni bölüm fragmanına çevrildi...

MARAŞLI 3. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Maraşlı 3. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak...

MARAŞLI 3. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Maraşlı, kızını bu hale getirenlerin Türel ailesinden olduğuna emindir. Maraşlı için ailenin her bireyi şüphelidir. Bu nedenle Maraşlı, Mahur’a onu öldürmek isteyenin aile içinden biri olduğunu söyler ve şüphelerinin sebebini anlatır. Mahur delirecek gibi olur. Maraşlı, Savaş’ın hapiste çok kalmayacağından emindir. Mahur, Maraşlı’ya inanacak mı?

Mahur, ailesinden birinin onu öldürmek istediği gerçeği ile mücadele etmekte zorlanır. Maraşlı haklı mıdır? Gerçekten ailesinden biri Mahur’un ölmesini mi istemektedir?

Maraşlı ise bu gerçeğe ulaşabilmek için Mahur’la birlikte hareket etmeleri gerektiğini söyler. Mahur, Maraşlı’yı dinleyecek mi?

Savaş, tutuksuz yargılanma talebi ile serbest bırakılır. Artık tüm aile üyeleri hem Mahur için hem de kendileri için korkmaya başlarlar. Hayatı hala tehlikede olan Mahur için Savaş yeni bir anlaşma yapmak ister. Mahur ve ailesi Savaş’ın anlaşma isteğini kabul edecek mi?

Maraşlı, hayatı tehlikede olan Mahur’u korumak için onu ıssız bir dağ evine getirir. Bu durum Türel ailesinde panik yaratır. Maraşlı, Mahur’u ailesinden bile koruması gerektiğini düşünmektedir. Dağ evinin ziyaretçisi kim olacaktır?

MARAŞLI DİZİSİ KONUSU NEDİR?

"Özel Kuvvetler'den ayrılma eski asker olan Maraşlı, açtığı sahaf dükkanı ile hayatını geçirmek istemektedir. Gözü pek, cesur, adaleti kendi bildiği yollarla sağlamaya çalışan Maraşlı'nın hayatının dönüm noktası, kızı Zeliş'in vurulduğu gündür.

Tek amacı, hasta olanı kızını hayata döndürmek olan Maraşlı, evladına yaşatılan büyük acıyı unutamamaktadır. Bir gün sahaf dükkanından içeri dünyalar güzeli Mahur Türel girer ve Mahur o gün istemeden bir olaya karışır.

Maraşlı, Mahur'un hayatını kurtarır. Ve o gün kaderleri birbirine bağlanır.

MARAŞLI OYUNCULARI

Burak Deniz
Alina Boz
Kerem Atabeyoğlu
Saygın Soysal
Cemil Büyükdöğerli
Rojda Demirer
Melis İşiten
Cihan Yenici
Neslihan Acar
Sinem Akyol
Türkü Su Demirel
Gizem Kala
Bedriye Rosa Çelik

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