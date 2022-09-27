İHA

Trabzonspor, Spor toto Süper Lig’in 7. haftasında Akyazı Stadyumu'nda Gaziantep FK ile karşı karşıya gelmiş ve Marc Bartra’nın 90+8 dakikada attığı golle müsabakayı 3-2 kazanmıştı. Son saniyelerde gelen gol sonrası taraftarlar sevince boğulurken içlerinden 10 yaşındaki Çınar Ayık’ın sevinde sosyal medyada yayılan görüntüsü ile dikkat çekti. İspanyol oyuncunun da dikkatini çeken Çınar Ayık, Bartra’nın sosyal medya hesabından “bu taraftarı bulmamda yardımcı olabilir misiniz?” mesajı üzerine, ikili bir araya geldi.

Ailesi ile Mehmet Ali Yılmaz tesislerine gelen Çınar Ayık, burada Bartra ile sohbet etti. Bartra’ya İspanyolca sözler söyleyen Ayık’a, deneyimli oyuncu forma hediye etti.