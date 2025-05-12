Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Mardin Adliyesi ve Kızılay işbirliği ile Nijer'de içme suyu tesisi açıldı | Dış Haberler

        Mardin Adliyesi ve Kızılay işbirliği ile Nijer'de içme suyu tesisi açıldı

        Mardin Adliyesi olarak Kızılay işbirliği ile Afrika ülkesi Nijer'de içme suyu tesisi açıldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.05.2025 - 20:21 Güncelleme: 12.05.2025 - 20:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        Nijer'de içme suyu tesisi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Nijer'de açılan su tesisinde günlük 40 metre küp su ile 6 köyde yaşayan yaklaşık 3 bin kişinin su ihtiyacı karşılanacak.

        Mardin Adliyesi ve Kızılay işbirliği ile gerçekleştirilen tesisin açılış töreninde 4 büyükbaş kurban kesimi ve dağıtımı yapıldı.

        Ayrıca törende 76 küçükbaş hayvan dağıtıldı. Bu çerçevede 100 aileye gıda paketi yardımı, çocuklara kıyafet, oyuncak ve çeşitli hediyelik eşyalar verildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Nijer su kuyusu
        #Mardin Adliyesi
        #haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Trump: İstanbul'a gelebilirim
        Trump: İstanbul'a gelebilirim
        Bahçeli: Nihayet tomurcuklar çiçek açtı
        Bahçeli: Nihayet tomurcuklar çiçek açtı
        PKK fesih kararını açıkladı! Bundan sonra ne olacak?
        PKK fesih kararını açıkladı! Bundan sonra ne olacak?
        Özel: Barışın yanındayız
        Özel: Barışın yanındayız
        PKK: Fesih kararı aldık!
        PKK: Fesih kararı aldık!
        Kerem Aktürkoğlu kariyerinin zirvesinde!
        Kerem Aktürkoğlu kariyerinin zirvesinde!
        12 Mayıs 2025: Bugün ne oldu?
        12 Mayıs 2025: Bugün ne oldu?
        'Ayla'dan acı haber
        'Ayla'dan acı haber
        Kadınıyla erkeğiyle surlar şehrinde 'Fesih halayı'
        Kadınıyla erkeğiyle surlar şehrinde 'Fesih halayı'
        Terör örgütünün kanlı tarihi
        Terör örgütünün kanlı tarihi
        Bakırhan ve Buldan: Türkiye'ye hayırlı olsun
        Bakırhan ve Buldan: Türkiye'ye hayırlı olsun
        Türkiye, terör belasından kurtuldu! Bugüne nasıl gelindi?
        Türkiye, terör belasından kurtuldu! Bugüne nasıl gelindi?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        "Bugün tarihi bir gün"
        "Bugün tarihi bir gün"
        Siyasilerden ilk açıklama: Çok önemli bir eşik aşıldı
        Siyasilerden ilk açıklama: Çok önemli bir eşik aşıldı
        Bakan Fidan'dan Putin'in teklifine ilişkin açıklama
        Bakan Fidan'dan Putin'in teklifine ilişkin açıklama
        Ancelotti'den soyunma odasında açıklama: Arda Güler...
        Ancelotti'den soyunma odasında açıklama: Arda Güler...
        Fesih moral verdi, Çin rahatlattı
        Fesih moral verdi, Çin rahatlattı
        Bir ilk gerçekleşti
        Bir ilk gerçekleşti